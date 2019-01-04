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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
04.01.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

Hakan Şükür'ün babasına 15 yıla kadar hapis istemi

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Hakan Şükür'ün babasına 15 yıla kadar hapis istemi

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında firari eski futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür hakkında hazırlanan iddianamede, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, Selmet Şükür'ün, yurt dışı kayıtları incelendiğinde, haklarında "silahlı terör örgütü" üyeliğinden soruşturma yürütülenlerle aynı tarihte giriş çıkış yaptığının tespit edildiği belirtildi. İddianamede "Gizli tanık X1, 'Selmet Şükür'ün, Hakan Şükür adına inşaatlar yaptırdığını biliyorum. Örnek vermek gerekirse Hakan Şükür Konaklarını babası oğlu adına yaptırıp satmıştır. Selmet Şükür'ün halen inşaat yapım işlerine devam ettiğini biliyorum.' şeklinde beyanda bulunmuştur. Buna göre şüphelinin firari Hakan Şükür'ün finans işlerini takip ettiği anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 5 sayfalık iddianame, sunulduğu 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Selmet Şükür'ün adresinde yapılan aramada, FETÖ'nün propaganda ve eleman kazanma amacıyla kullandığı, kayyum atanan Feza Yayınevi'ne ait, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in yazarı olduğu 2 adet "İnsanlığın İftihar Tablosu Sonsuz Nur 1-2" isimli kitapların ele geçirildiği belirtilerek, sanığın mal varlığına el konulduğu aktarıldı.

Selmet Şükür'ün, kayyum atanan İnelsan şirketiyle birlikte FETÖ'nün parasını akladığına dair Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulunulduğu anlatılan iddianamede, "Gizli tanık X1, 'Selmet Şükür'ün, Hakan Şükür adına inşaatlar yaptırdığını biliyorum. Örnek vermek gerekirse Hakan Şükür Konaklarını babası, oğlu adına yaptırıp satmıştır. Selmet Şükür'ün halen inşaat yapım işlerine devam ettiğini biliyorum.' şeklinde beyanda bulunmuştur. Buna göre şüphelinin firari Hakan Şükür'ün finans işlerini takip ettiği anlaşılmıştır." denildi.

"FETÖ şüphelileriyle aynı tarihte yurt dışı giriş çıkış kaydı var"

İddianamede, Selmet Şükür'ün yurt dışı kayıtları incelendiğinde, haklarında "silahlı terör örgütü" üyeliğinden soruşturma yürütülenlerle aynı tarihte giriş çıkış yaptığının tespit edildiği bildirilerek, sanığın bu eylemini, örgütsel faaliyet kapsamında gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği kaydedildi.

Sanık hakkındaki MASAK raporuna göre, Hakan Şükür ile arasında 227 bin 371 lira para trafiğinin bulunduğu aktarılan iddianamede, ayrıca TMSF'ye devredilen ve örgütsel faaliyet kapsamında önemli bir konumda olduğu değerlendirilen bir şirket ile 3 Kasım 2015'te 185 bin, 6 Kasım 2015'te 123 bin 500 lira para trafiğinin belirlendiği ifade edildi.

İddianamede, sanık hakkındaki HTS raporunda, haklarında soruşturma yürütülen birçok kişi ile telefon trafiğinin de saptandığı belirtilerek, örgütün
Sakarya yapılanmasında önemli konumda bulunan Remzi Çinemre ve firari Hakan Alaçam ile de telefon görüşmelerinin tespit edildiği anlatıldı.

İddianamede, ele geçirilen örgüt elebaşına ait kitaplar, gizli tanık beyanı, MASAK raporu, yurt dışı giriş çıkış ile HTS kayıtları, KHK kapsamında kapatılmasına karar verilen şirkette alacaklı olduğu senetlerin tespiti gibi deliller dikkate alındığında, sanığın hiyerarşik yapıya uygun olarak davrandığı ve örgütle organik bağlantı içerisinde bulunduğu kaydedildi.

Selmet Şükür'ün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, sanığın savcılıktaki ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

Sanık Şükür'ün yargılanmasına 5 Şubat'ta başlanacak.

Süreç

Sakarya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında firari eski futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür, 12 Ağustos 2016'da gözaltına alınmış, ertesi gün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Selmet Şükür, 25 Kasım 2016'da sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi uygulanması ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti.

 

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