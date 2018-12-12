Hakan Fidan açıklaması: ABD Senatosu’nda resmi sunum yapmadı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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ANKARA
12.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Hakan Fidan açıklaması: ABD Senatosu’nda resmi sunum yapmadı

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Hakan Fidan açıklaması: ABD Senatosu’nda resmi sunum yapmadı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan’ın ABD temaslarıyla ilgili, “ABD Senatosu’nun herhangi bir organına ya da komisyonuna resmi bir sunum yapmamıştır” dedi.

Çelik, dün MKYK toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:

İTTİFAK GÖRÜŞMESİ BUGÜN

“Sayın Cumhurbaşkanımızla Bahçeli arasında son derece açık diyalog kanalları var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz teknik görüşmeleri sürdürüyor. Bu iki değerli arkadaşımız genel başkanlara vardıkları sonuçları bildiriyorlar. Gelinen noktada tekrar bilgi verdiler. Bu bilgiler çerçevesinde, başka konular da vardır kuşkusuz, ülke gündemini, dış politikayı ilgilendiren, bu çerçevede yarın (bugün) 16.00’da bu görüşme gerçekleşecek. Cumhur İttifakı’nın güçlü bir şekilde galip gelmesi için mutabakat arayışları sürüyor. Gayet memnuniyet verici bir şekilde ilerliyor. 

VANDALİZM SÖZ KONUSU

Fransa’da hükümetin, cumhuriyetin tehdit edildiğini değerlendirirken bu şahısların bu şekilde aslında teskin edici rol oynaması gereken siyasilerin ya da medya mensuplarının tam tersi tahrik eden rol içerisinde olması manidar. Unutmamak gerekir ki ortada toplumsal talep değil bir vandalizm söz konusu. vandalizme de karşıyız aşırı güç kullanılmasına da karşıyız bu göstericilere karşı ama ortada çok karmaşık bir durum var.

İÇERİKSİZ KONUŞMA

Kılıçdaroğlu’nun bütçe konuşması, bir ülkenin meselelerine nasıl vakıf olunmaz, Türkiye’nin ikinci partisi olmasına rağmen ülke meselelerinden nasıl uzak bir yaklaşım, nasıl bir siyasal zihniyet içerisinde olunur, bunun ibretlik bir örneği. Baktığınızda tamamen ne rakamlar açısından ne argümanlar açısından ne de pozisyonlar açısından haklı bir yere oturmayan bir konuşma. Geçmişten bugüne baktığımızda bütçe konuşmaları, Meclis’in en ilgi çeken konuşmalarıdır. Fakat şimdiye kadar Cumhuriyet tarihinde en vasıfsız ve içeriksiz konuşma maalesef Sayın Kılıçdaroğlu tarafından gerçekleştirilmiştir.

SUSKUN KALMAYACAĞIZ

(Cemal Kaşıkçı cinayetinde iade talebinin olumsuz sonuçlanması) Hiç kimseyi peşinen suçlamıyoruz ama bunun üstünün örtülmesine de izin vermeyeceğiz; suskun kalmayacağız. Hiç kimsenin bunu zamana yayarak herhangi bir şekilde yan yollara saptırarak örtbas edeceği bir eylem değildir. Şeffaf, uluslararası kredibilitesi ve saygınlığı olan bir soruşturma çerçevesinde bunun açığa çıkması gerekir.

CIA BAŞKANI İLE BULUŞTU

(MİT Başkanı Hakan Fidan’ın ABD’de senatörlere bilgi vermesi) MİT Başkanımız da dahil olmak üzere tüm üst düzey yetkililer Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilinde hareket ederler. Seyahatlerden cumhurbaşkanımızın mutlak surette bilgisi vardır. Bazı detaylar ise, ilgili kişiler görüşmeleri yaptıktan sonra döndüklerinde Sayın Cumhurbaşkanımıza mutlak surette bilgi verirler. Bu da bu şekilde gerçekleşmiştir. MİT Başkanımız da döner dönmez, çoğu kez rutindir bu, yaptığı temaslarla ilgili bilgi vermiştir. Sanki ‘TBMM yerine MİT Başkanımız ABD Senatosu’nu tercih etmiştir’ gibi bir tablo ortaya çıkarılıyor. Nitekim gittiğinde de ABD Senatosu’nun herhangi bir organına ya da komisyonuna resmi bir sunum yapmamıştır. Bir güvenlik forumunun inisiyatifi çerçevesinde çeşitli komitelerine ait birkaç senatörle buluşması söz konusudur. Bunun dışında da pek çok teması olmuştur, CIA Başkanı ve kendi muhataplarıyla.”

 

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