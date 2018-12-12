Hakan Fidan açıklaması: ABD Senatosu’nda resmi sunum yapmadı

Çelik, dün MKYK toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:

İTTİFAK GÖRÜŞMESİ BUGÜN

“Sayın Cumhurbaşkanımızla Bahçeli arasında son derece açık diyalog kanalları var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz teknik görüşmeleri sürdürüyor. Bu iki değerli arkadaşımız genel başkanlara vardıkları sonuçları bildiriyorlar. Gelinen noktada tekrar bilgi verdiler. Bu bilgiler çerçevesinde, başka konular da vardır kuşkusuz, ülke gündemini, dış politikayı ilgilendiren, bu çerçevede yarın (bugün) 16.00’da bu görüşme gerçekleşecek. Cumhur İttifakı’nın güçlü bir şekilde galip gelmesi için mutabakat arayışları sürüyor. Gayet memnuniyet verici bir şekilde ilerliyor.

VANDALİZM SÖZ KONUSU

Fransa’da hükümetin, cumhuriyetin tehdit edildiğini değerlendirirken bu şahısların bu şekilde aslında teskin edici rol oynaması gereken siyasilerin ya da medya mensuplarının tam tersi tahrik eden rol içerisinde olması manidar. Unutmamak gerekir ki ortada toplumsal talep değil bir vandalizm söz konusu. vandalizme de karşıyız aşırı güç kullanılmasına da karşıyız bu göstericilere karşı ama ortada çok karmaşık bir durum var.

İÇERİKSİZ KONUŞMA

Kılıçdaroğlu’nun bütçe konuşması, bir ülkenin meselelerine nasıl vakıf olunmaz, Türkiye’nin ikinci partisi olmasına rağmen ülke meselelerinden nasıl uzak bir yaklaşım, nasıl bir siyasal zihniyet içerisinde olunur, bunun ibretlik bir örneği. Baktığınızda tamamen ne rakamlar açısından ne argümanlar açısından ne de pozisyonlar açısından haklı bir yere oturmayan bir konuşma. Geçmişten bugüne baktığımızda bütçe konuşmaları, Meclis’in en ilgi çeken konuşmalarıdır. Fakat şimdiye kadar Cumhuriyet tarihinde en vasıfsız ve içeriksiz konuşma maalesef Sayın Kılıçdaroğlu tarafından gerçekleştirilmiştir.

SUSKUN KALMAYACAĞIZ

(Cemal Kaşıkçı cinayetinde iade talebinin olumsuz sonuçlanması) Hiç kimseyi peşinen suçlamıyoruz ama bunun üstünün örtülmesine de izin vermeyeceğiz; suskun kalmayacağız. Hiç kimsenin bunu zamana yayarak herhangi bir şekilde yan yollara saptırarak örtbas edeceği bir eylem değildir. Şeffaf, uluslararası kredibilitesi ve saygınlığı olan bir soruşturma çerçevesinde bunun açığa çıkması gerekir.

CIA BAŞKANI İLE BULUŞTU

(MİT Başkanı Hakan Fidan’ın ABD’de senatörlere bilgi vermesi) MİT Başkanımız da dahil olmak üzere tüm üst düzey yetkililer Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilinde hareket ederler. Seyahatlerden cumhurbaşkanımızın mutlak surette bilgisi vardır. Bazı detaylar ise, ilgili kişiler görüşmeleri yaptıktan sonra döndüklerinde Sayın Cumhurbaşkanımıza mutlak surette bilgi verirler. Bu da bu şekilde gerçekleşmiştir. MİT Başkanımız da döner dönmez, çoğu kez rutindir bu, yaptığı temaslarla ilgili bilgi vermiştir. Sanki ‘TBMM yerine MİT Başkanımız ABD Senatosu’nu tercih etmiştir’ gibi bir tablo ortaya çıkarılıyor. Nitekim gittiğinde de ABD Senatosu’nun herhangi bir organına ya da komisyonuna resmi bir sunum yapmamıştır. Bir güvenlik forumunun inisiyatifi çerçevesinde çeşitli komitelerine ait birkaç senatörle buluşması söz konusudur. Bunun dışında da pek çok teması olmuştur, CIA Başkanı ve kendi muhataplarıyla.”