Hakan Bayrakçı: Uçakta sigara yaktım, gözaltına alındım

Olayı Twitter'da anlatan Bayrakçı, "İstanbul-Dalaman THY uçuşundayım. Tuvalette bir sigara yaktım ve daha ilk nefeste nerede olduğumu hatırlayıp attım. Sonra bir hostes suçumu yüzüme okudu ve inince uçağın kapısı açıldığında iki polis tam bir suçlu muamelesi ile beni gözaltına aldı" dedi.







Bayrakçı, gözaltı yerine para cezası kesilebileceğini belirterek uygulamayı eleştirdi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilecek idari para cezaları hakkındaki yönetmeliğe göre uçakta sigara içen yolcu "Kural tanımaz yolcu" olarak tanımlanıyor ve 1000 TL para cezası öngörülüyor.