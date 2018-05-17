Hakan Atilla kararına tepki: Kurgu yargılama

Bozdağ, Twitter’da özetle şu paylaşımlarda bulundu:

“Kurgu bir yargılama sonunda ABD New York Güney Mahkemesi, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkında 32 ay hapis cezası verdi. Ortada işlenmiş bir suç yok, suç işlemiş bir kişi yok, hukuka uygun delil hiç yok, adil bir yargılama yok, bağımsız bir mahkeme yok, tarafsız bir hâkim ve savcı yok. Ama ortada CIA, FBI, FETÖ, ABD yargısı eliyle senaryolaştırılmış ve sahnelenmiş bir oyun var. Bu dava; hukuki değildir, siyasidir. Bu dava; ABD beslemesi, halen dahi ABD’nin himaye ettiği ve ABD’nin piyonu FETÖ’nün,17/25 Aralık 2013 sürecinde Türkiye’de başarıya ulaştıramadığı kumpasın, yargı darbesinin, ABD yargısı, CIA, FETÖ ve FBI işbirliği ile ABD’de sürdürülmesidir. Türkiye’de ve ABD’de FETÖ,CIA, FBI ve ABD yargısı arasındaki işbirliğinin de somut ispatıdır. Türkiye, tam egemen ve tam bağımsız bir ülkedir. Başka bir ülke, Türkiye’yi ve Türkiye’nin kurumlarını yargılayamaz ve Türkiye’ye ceza kesemez.”