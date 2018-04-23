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    Hainler yakalandı

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    23.04.2018 - 22:36 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL Büyükçekmece’de göl kenarına kimyasal madde döken kamyon şoförü E.G. ve kimyasal maddeyi kamyona yükleyen kepçeci H.D. gözaltına alındı. Dökülen kimyasal maddenin ‘Demir 2 Sülfat ve Heptahidrat’ olduğu belirlendi.

    TEKSTİL ŞİRKETİNE AİTMİŞ

    Çevre kirliliği ve çevresel tehlikelere karşı dikkat çekmek amacıyla kutlanan 22 Nisan Dünya Günü’nde Büyükçekmece19 Mayıs Mahallesi Eski Karaağaç yolu üzerinde bir kamyon dolusu kimyasal atık yol kenarına döküldü. AFAD ve İSTAÇ görevlileri olay yerinde çalışma yaparken, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, kimyasal maddeyi dökenleri belirlemek için çalışma başlattı. Bölgedeki kamera kayıtları görüntülerinden yola çıkan polis, hafriyat kamyonunu belirledi. Düzenlenen operasyonda kamyon şoförü E.G. gözaltına alındı. Kamyona kimyasal maddeyi yükleyen kepçeci H.D. de yakalandı. 2 kişi sorguya alınırken, kimyasal maddenin Esenyurt’taki bir tekstil şirketine ait olduğu belirlendi. Dökülen kimyasal maddenin ise ‘Demir 2 Sülfat ve Heptahidrat’ olduğu saptandı.

    Etiketler: gazetehaberleri , kimyasal madde , göl , gündem
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