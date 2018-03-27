Hainler bunu da yaptı

Arsuz ilçesi Amanoslar kırsalında sürdürülen terör operasyonu sırasında PKK'lı teröristler, bölgedeki ormanlık alanda iki ayrı noktayı ateşe verdi. Bölgede güvenlik önlemi alındıktan sonra Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına müdahale etti. 3 tim, 6 arazöz, 3 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, 1 kepçe ve 5 teknik elemanla yapılan çalışmalarla alevler kısa sürede kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.