Hain saldırıya art arda tepkiler
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu çalışanlarına yönelik hain saldırıya art arda tepkiler geldi.
Önemli isimler Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki görevlinin şehit edilmesiyle ilgili açıklamalarda ve paylaşımlarda bulundu. İşte o tepkiler...
MUSTAFA ŞENTOP: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan Türk diplomatın şehit edildiği saldırıya gereken cevabın en kısa sürede verileceğini bildirdi.
Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan Türk diplomatın savunmasız bir haldeyken şehit edildiğini öğrendiğini belirten Şentop, "Bu hain saldırıya gereken cevap en kısa sürede verilecektir. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.
FUAT OKTAY: SALDIRIYI LANETLİYORUM
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Erbil’de diplomatlarımıza yönelik saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunması için ilgili makamlarımız çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.
BERAT ALBAYRAK’TAN BAŞSAĞLIĞI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak saldırıya ilişkin şu paylaşımı yaptı:
Erbil’de konsolosluk çalışanlarımıza düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Menfur saldırıda şehit olan konsolosluk çalışanımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.
İBRAHİM KALIN: GEREKEN CEVAP VERİLECEK
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki bir görevlinin şehit edildiği saldırıya ilişkin, "Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı. Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir." ifadelerini kullandı.
Erbil’deki menfur saldırıda hayatını kaybeden konsolosluk çalışanına Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Kalın, "Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı. Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir." değerlendirmesini yaptı.
ÖMER ÇELİK: HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ülkemizin çıkarlarını korumak ve dünyaya mesajını hayata geçirmek için gayret ediyorlar. Bu uğurda lanetli saldırılara uğrayıp şehadet mertebesine erenleri hiçbir zaman unutmayacağız." ifadelerini kullandı.
Erbil Başkonsolosluğunda bir görevlinin Başkonsolosluk dışında uğradığı silahlı saldırı neticesinde şehit olduğunu öğrendiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:
"Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesinin ve milletimizin başı sağolsun. Dünyanın her yerinde milletimizin talimatlarını yerine getirmek için fedakarca çalışan görevlilerimiz var.
Barış içinde bir dünya için ve ülkemizin insanlığa mesajını hayata geçirmek için fedakarca çalışıyorlar. Ülkemizin çıkarlarını korumak ve dünyaya mesajını hayata geçirmek için gayret ediyorlar. Bu uğurda lanetli saldırılara uğrayıp şehadet mertebesine erenleri hiçbir zaman unutmayacağız. Rahmet diliyoruz."
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