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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
15.09.2019 - 19:10, Son Güncelleme:

Hain saldırıda bir gözaltı daha

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Hain saldırıda bir gözaltı daha

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 7 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili bir kişi daha gözaltına alındı.

Kulp Cumhuriyet Başsavcılığı, Ağaçkorur köyü mevkisinde odun toplamaya giden vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen 7 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı saldırıyla ilişkin soruşturmayı derinleştiriyor. Güvenlik kameralarını tek tek izleyen ekipler, olayın aydınlatılması için titiz çalışma yürütüyor.

GÖZALTI SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Tanık ifadeleri doğrultusunda hakkında yakalama kararı verilen M.E.A, Uzunova Köyü Sivrice Karakol Komutanlığına bağlı ekiplerce bir adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri süren M.E.A'nın, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde HDP tarafından Kulp Belediye Başkan adayı olarak gösterildiği ancak daha önce işlediği suçlar nedeniyle adaylığının İlçe Seçim Kurulunca kabul edilmediği öğrenildi.

OLAY YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ İDDİASI

Kulp Belediyesine ait bir aracın saldırının gerçekleştiği yerde patlamadan kısa süre önce görüldüğü iddiası üzerine soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan 4 kişiden HDP'li Kulp Belediye Başkanı M.F.T, HDP İlçe Başkanı A.K, HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı. Söz konusu 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Firari diğer şahsın yakalanmasına çalışılıyor.

BELEDİYEDE ARAMA YAPILMIŞTI

Olayın ardından terörle mücadele, asayiş ve organize suçlarla mücadele şubesi ekiplerince Kulp Belediyesi ile HDP Kulp İlçe Başkanlığında yapılan aramada el konulan kamera kayıtlarıyla bazı dokümanların incelenmesi ise devam ediyor.

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