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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
Haber Giriş: 11.10.2019 - 00:36, Son Güncelleme:

Hain saldırı... Bir acı haber daha: 7 şehit, 85 yaralı

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Hain saldırı... Bir acı haber daha: 7 şehit, 85 yaralı

BARIŞ Pınarı harekâtı devam ederken PKK/YPG’li teröristlerin attığı roket ve havan mermileri sonucu 1’i bebek 7 kişi şehit oldu. Terör örgütünün dün sabah ateşlediği roket ve havan mermileri Şanlıurfa’nın Birecik ve Ceylanpınar ilçeleri ile Mardin’in Nusaybin ilçesindeki bazı noktalara isabet etti.

Teröristler öğleden sonra da Tel Abyad’dan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine çok sayıda havan mermisi attı. Saldırıda Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ile Akçakale Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memuru Cihan Güneş öldü. Hayatının henüz başında yaşamını yitiren küçük Muhammed’in fotoğrafı, yürekleri dağladı. Güneş’in acı haberi ise Manisa’nın Salihli ilçesindeki baba evine ulaştı.

OYUN OYNUYORLARDI

Resulayn’dan ateşlenen uçaksavar mermileri de Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde 3 eve isabet etti, 6 kişi yaralandı. Ceylanpınar ilçesinde ise 11 yaşındaki Elif Terim, sokakta oynadığı sırada teröristlerin hedefi oldu. Sokakta bulunduğu sırada atılan mühimmatın patlaması sonucu göğsüne isabet eden şarapnel parçası nedeniyle yaralanan Elif, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. İlçede YPG/PKK’lı teröristlerin sabah saatlerinde düzenlediği havan ve roketatar mermili saldırılarda yaralanan 11 yaşındaki Mazlum Güneş, dün gece yaşamını yitirdi. Birecik ilçesinin sınırdaki Eşme Mahallesi’ne atılan havan mermisinin bir otomobile isabet etmesi sonucu da 1’i çocuk 2 kişi yaralandı.

ANNE İLE KIZLARI ŞEHİT OLDU

Mardin Nusaybin’e atılan 100’ün üzerindeki roketin çoğu boş arazilere düşerken, bazıları da evlere isabet etti. Akşam saatlerinde de Kamışlı’dan atılan havan topu ilçedeki bir siteye isabet etti. Saldırıda Fatma Yıldız (48) ile kızları Emine (12) ve Leyla Yıldız (15) hayatını kaybetti. İlçe genelinde 24 kişi yaralandı. Şanlıurfa’da da 46 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “9 aylık Muhammed bebek ve Şanlıurfa Vergi Dairesinde görevli mesai arkadaşımız Cihan Güneş şehit oldu. Mekanları cennet olsun. Dünya bu katillere göz yumsa da biz hesabını soracağız” dedi. 

ABD VE RUS YAPIMI: TERÖR örgütü PKK/YPG’nin Akçakale, Ceylanpınar ve Nusaybin’e attığı havan mermilerinin bazılarının ABD, bazılarının da Rus yapımı olduğu belirlendi.

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