Hain darbe girişiminin ikinci yılında Türkiye nöbette: Bütün hücreleri söküp atacağız

Beştepe Kongre ve Sergi Salonu’nda 81 ilden 1600 şehit yakını ve gaziyle yemekte bir araya gelen Erdoğan, özetle şunları söyledi:

VARLIĞIMIZA TEHDİTLER

“Sadece 1984 yılından bu yana asker, polis, güvenlik korucusu, diğer kamu görevlisi olarak 9 bine; sivil vatandaşlarımızla birlikte 17 bine yakın şehidimiz vardır. Şehit ve gazi sayımızla mukayese edilemeyecek kadar çok sayıda teröristi de ortadan kaldırdık. Bu yıl sınırlarımız içinde ve Kuzey Irak’ta yürüttüğümüz operasyonlarda etkisiz hale getirdiğimiz terörist sayısı 1400’e yaklaştı. Terörle mücadelede Türkiye sınırları içinde ve dışında böylesine büyük kayıplar vermek ve verdirmek kesinlikle bizim tercihimiz değildir. Devlet ve millet olarak varlığımıza yönelen tehditler ve saldırılar karşısında bu mücadeleye mecbur kalıyoruz.

STRATEJİYİ DEĞİŞTİRDİK

Milletimizi kalkındırmak için kullanmamız gereken kaynaklarımızı terörle mücadeleye tahsis etmek zorunda kalıyoruz. Asla başaramayacakları gün gibi aşikar olduğu halde terör örgütlerinin ısrarla üzerimize salınmasındaki amaçlardan birinin bu olduğunu da biliyoruz. Bu kısır döngüyü kırmak için son yıllarda terörle mücadele stratejimizi değiştirdik. Sivrisineklerle uğraşmak yerine bataklığın kendisini kurutmaya yönelik hamleler yapıyoruz.

TERÖRÜN HEDEFİ

15 Temmuz darbe girişiminden beri yaşadıklarımız bu kararımızın ve kararlılığımızın ne kadar doğru olduğunu gösterdi. FETÖ ihanet çetesinin de tıpkı PKK, DEAŞ, diğer terör örgütleri gibi tek hedefi ülkemizin birliğidir, beraberliğidir, geleceğidir.

UNUTTURMAYACAĞIZ

Yaşadığımız bu önemli dönüm noktasını unutmamak ve unutturmamak için 15 Temmuz’u Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan ettik. Artık her 15 Temmuz, tatil olan bir gün, unutturmayacağız, unutmayacağız. Ülkemizde ve bölgemizde bir süredir yaşadığımız olaylardan çıkardığımız dersler ışığında kendimize daha güvenli, daha güçlü, daha aydınlık bir gelecek kurmak için daha çok çalışacağız. Şunu unutmayın bu FETÖ’nün arkasından gelenler bitmez. Onların girdiği bütün hücreleri keşfederek söküp atacağız. Durmak yok yola devam edeceğiz. Özgürlüğümüzün kıymetini daha çok bileceğiz. Ezanlarımızı susturtmamak, bayrağımızı indirtmemek, vatanımızı korumak, devletimize sahip çıkmak için daha kararlı hareket edeceğiz. Milletimiz asırlardır sahada kanıyla, canıyla kazandıklarını masada söz oyunlarıyla, diplomasi tuzaklarıyla, gafletle ve hatta ihanetle kaybetmekten bıkıp usanmıştır, biz kaybetmeyeceğiz.

TEHLİKEYE ATMAYIZ

Biz şehitlerimizin kanları, gazilerimizin fedakârlığı ve bu yola baş koymuş milyonların mücadelesi uğruna kazandıklarımızı masada tehlikeye atmamakta kararlıyız. Başarılarımızı dışarıda da tahkim edecek şekilde hareket ediyoruz. AB’den NATO’ya kadar kadar tüm uluslararası kuruluşlarla ilişkimizi bu anlayışla yürütüyoruz.”

DEMOKRASİNİN, BAĞIMSIZLIĞIMIZIN GARANTİSİ BU MİLLETTİR

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan özetle şunları söyleldi: “15 Temmuz bize şu hakikati bir kez daha gösterdi; Bu millet asil bir millettir, bu millet cesur bir millettir, bu millet kahraman bir millettir, bu millet hürriyetine, canı pahasına sahip çıkan bir millettir. Türkiye’de demokrasinin de bağımsızlığımızın da en büyük garantisi ferdi ve hizmetkarı olmaktan her zaman şeref duyduğum işte bu millettir. O gece bizim için dua edenlerle FETÖ’nün başarısı için gayret edenleri hiçbir zaman unutmayacağız. Şehit edileceğini bildiği halde darbecilere meydan okuyan Ömer Halisdemirleri, 16 yaşında babasıyla beraber şehadete yürüyen Abdullah Tayyip Olçokları, Gölbaşı’nda bombaların hedefi olan 52 yiğit özel harekât polisimizi asla unutmayacağız. O gece ülkemize ihanet eden, milletimize kurşun sıkan katiller en ağır cezalara çarptırılıyor. Pensilvanya’daki melunun takiye, hile, yalan dolanla büyük bir gizlilik içinde büyüttüğü ahtapotun kollarını kestik.”

ONLARA HER YANLIŞI ŞAHSIMA YAPILMIŞ SAYARIM

“KENDİ akıllarınca 15 Temmuz’u önemsizleştirmeye çalışanlar aslında örtülü olarak ülkemize ve milletimize karşı ruhlarında biriktirdikleri kibirlerini, kinlerini, nefretlerini dile getiriyorlar. Terörle mücadelemizi küçümseyenler de aynı ruh halindeler. Hiçbir siyasi, sosyal, ekonomik çıkar, hiçbir kişisel husumet böyle bir alçaklığı mazur gösteremez. Şehitlerimizin aziz ruhlarının muazzep (acı çektirilmesi) edilmesine, gazilerimizin incitilmesine asla izin vermeyiz. Böyle bir davranış içine girenler karşılarında önce bu aziz milletin bir ferdi olarak ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı olarak bizi bulur. Her şehit ailesi ve her gazi benim öz kardeşim mesabesindedir. Onlara yapılan her yanlışı şahsıma yapılmış sayarım, ona göre davranırım. Bir daha 15 Temmuz’lar yaşanmaması için çocuklarımızı bu bilinçle yetiştirmeliyiz. Dinini, milliyetini, dilini, vatanını, devletini bilmeyen her çocuk terör örgütlerinin potansiyel hedefidir. Ama benim sizden bir ricam var. Şehadet bambaşka bir şeydir, o makam çok başkadır. Şehadetin inceliğini, hassasiyetini özellikle kavramak ve şehadetin istismar edilmesine de asla müsaade etmemek gerekir ki şehitlerimizi o makamda rahatsız etmeyelim.”

BEŞTEPE’DE DUA

15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıldönümünde şehitler için Beştepe Millet Camisi’nde dua okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da camide şehitler için dua etti. Erdoğan da camide şehitler için Kur’an-ı Kerim okudu. Hatm-i şerif merasiminin sonunda Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, tüm şehitler için dua etti.

ÜLKEYİ BULUŞTURDU

Şehitlikler dün acılı ailelerle dolup taşarken 15 Temmuz gecesi Ankara’da Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in Niğde’deki kabri Türkiye’nin çeşitli illerinden ziyaretçi akınına uğradı. Kahramanı anmak için Niğde’ye başka illerden yürüyerek ve bisikletle gelenler de oldu. Birçok ilde şehit Ömer Halisdemir’in fotoğrafları caddelere asıldı.

Özgür ALTUNCU - Aziz ÖZEN - Fırat ALKAÇ / İSTANBUL- Erdinç Çelikkan - Rıza ÖZEL /ANKARA - Fotoğraflar: Levent KULU - Selçuk ŞAMİLOĞLU

ŞEHİTLİKTE DUYGUSAL ANMA

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıldönümünde Karşıyaka Mezarlığı’ndaki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği’nde düzenlenen anma törenine katıldı. Yıldırım, duygusal anların yaşandığı törende, 34 şehidin mezarına karanfiller bırakarak dualar etti. Yıldırım’a Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti. Ziyaretin ardından Yıldırım, gazetecilere şunları söyledi:

KAHRAMANLARIMIZ

“Hain darbe girişiminin üzerinden iki yıl geçmiş olmasına rağmen acılarımızı tazeliğini koruyor. 15 Temmuz’u unutmayacağız unutturmayacağız demiştik. Gerek şehit yakınlarımız gerekse milletimizin tamamı bu duygularla bugünü anıyor. Şehitlerimiz bu ülkenin teminatıdır. Ay yıldızlı bayrağımıza rengini veren kahramanlarımızdır. O gece de göğsünü her türlü alçak kurşuna karşı siper eden bu aziz milletin evlatları bu inançla, kararlılıkla canlarını verdiler. 15 Temmuz şehitlerimiz ve vatanımızın savunmasında gece gündüz demeden fedakârca hayatını seve seve veren bütün şehitlerimizi, başta Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları olmak üzere şükranla tekrar anıyoruz.”

Yıldırım, daha sonra TBMM Şeref Holü’nde ‘15 Temmuz Millet Darbeye Dur Dedi’ temalı artırılmış gerçeklik teknolojisi içeren fotoğraf sergisi, Zeki Ünal imzalı ‘15 Temmuz Direnişinden Tuvale Yansıyanlar’ yağlı boya çalışması ile TBMM Şeref Kapısı önünde tankların altında ezilerek hasar gören araçlardan oluşan serginin açılışını yaptı.

Yıldırım, TÜRKSAT Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen anma programında ise şunları söyledi: “O gece kahramanları arasında şüphesiz yazılı ve görsel medyanın, sosyal medyanın, katkılarını, payını gözardı edemeyiz. Darbe ve vesayet defteri, Türkiye’de 16 nisan halk oylamasıyla kapanmıştır. Parlamenter sistem, vesayeti, çift başlılığı, darbeleri önleyemedi ve nihayet 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu sistemin değiştirilmesi yönündeki irade çok daha belirgin hale geldi.”(Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA)

ABD: DARBE DEMOKRASİYE SALDIRIDIR

ABD Dışişleri Bakanlığı, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ikinci yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı. Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert’in yazılı açıklamasında, “İki yıl önce menfur başarısız darbe girişiminde yaklaşık 250 Türk vatandaşı hayatını kaybetti ve binlerce kişi de yaralandı. Ölenlerin ve yaralananların ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı. ABD’nin Türkiye’deki demokrasi kurumlarının yanında olduğunu vurgulayan Nauert, “Başarısız darbe girişimi, demokrasiye bir saldırıdır ve demokrasinin korunması için azim ve temel özgürlükleri korumanın gerekli olduğuna ilişkin çarpıcı bir hatırlatmadır” açıklaması yaptı.

RUSYA’YA TEŞEKKÜR

15 Temmuz darbe girişimi Türkiye’nin yanı sıra dış temsilciliklerde de anılırken Moskova’da da tören vardı. Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, iki yıl önce o kritik günlerde Rusya’nın Türkiye’nin yasal yönetimine verdiği destekten dolayı bir kez daha Moskova yönetimine teşekkür etti. Törende şehitler için çiçekler bırakıldı. (Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA)