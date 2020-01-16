Hafter’i teşvik eden ülkeler var

ASKERİ ÇÖZÜM İSTİYOR

(Libya’da ateşkes umudu bitti mi?) Maalesef Hafter’in olumsuz tutumu sebebiyle bir ateşkes sağlanamadı. Şimdi yine Rusların söylediğine göre iki gün süre istemişler. Burada Hafter’in Ruslar aracılığıyla bize ilettikleri değişiklik önergelerini uzlaşı olsun diye kabul ettik. Bu arada zaten sürekli sayın Cumhurbaşkanımızla istişareleri yürüttük. Neticede onların tekliflerini de kabul ettik. Burada metin konusunda içeriği konusunda bir sorun yoktu. Bakalım iki gün dediler, yarın ne olacak. Bizim tüm gözlemlediğimiz, metin üzerinde mutabakat olduktan sonra bile imzalamaması sebebiyle edindiğimiz izlenim, yine Hafter siyasi çözüme değil de askeri çözüme inanıyor.

SABOTE EDEBİLİRLER

Her ihtimali göz önünde tutmak lazım. Burada başka aktörler de var. Bugüne kadar Hafter’i teşvik eden, silah veren, dışarıdan lejyonerler sağlayan ülkeler var. İki ülkenin Mısır’ın ve Abu Dabi’nin orada temsilcileri de vardı. Bunlar olumlu mu katkı sağladı olumsuz mu? Ruslara dedik ki bunları kesinlikle toplantılarımızda istemeyiz, bu anlaşmayı sabote edebilirler. Birleşik Arap Emirlikleri daha agresif bu konularda. Fransa’yı da gözardı etmememiz lazım. Fransa’nın bir şeyi var, her şeyde kendisine bir rol biçiyor. Kendisinin içinde olmadığı bir şeyi de sabote etme konusunda Fransa’nın üstüne yok.

KAÇIŞ RUSLARI KIZDIRDI

Hem umutluyduk hem temkinliydik. Tam yüzde yüz olur diye bir inanç içinde değildik ama Rusya’nın çabalarıyla da olacağını düşünüyorduk. Hafter’e sorarsan Türkiye’nin tamamen elini ayağını çekmesini, hiç ilgilenmemesini ister. Böyle olmasına Rusya da biz de izin vermezdik. Metinde Türkiye veya Rusya tartışılmadı. Burada metinin içeriği konusunda bir mutabakat sağlanmıştı. (Hafter’in kaçışı Rusları kızdırdı mı?) Ben kızdırdığını gördüm. Daha sonrasında bir araya geldik, büyük bir üzüntü içinde olduklarını gördük. Yüz ifadelerinden hayal kırıklığı yaşadıklarını da gördük.

BERLİN ZİRVESİ ÖNEMLİ

Bundan sonraki süreçte umarım en azından ateşkesi bozmazlar. Hafter ne diyecek, Berlin’den ne çıkacak. Tezkereyi niye Meclis’e gönderdik, her ihtimale hazırlıklı olmamız lazım. Bizim asıl derdimiz ateşkesi sürdürmek. Danışman ve teknik eğitim gibi çalışmalarımız var. Ateşkesi ihlal eden ciddi bir gelişme de görmedik.

Berlin Zirvesi’ne biz önem veriyoruz. Berlin sürecinin başarılı olabilmesi için ateşkesin devam etmesi lazım. Moskova’da Hafter belgeyi imzalamadan terk ettiği için ateşkesin bozulma ihtimali var. Başarılı olabilmesi için ateşkesin devam etmesi lazım. Ateşkes sağlanacaksa kimin arasında olacak meşru yönetimle saldıran Hafter arasında. Yok saymıyoruz ama meşru değil. Ne zaman meşruiyet kazanır, ateşkes sağlanır kalıcı olur siyasi süreç işler, Libyalıların karar verdiği bir yönetim içinde Hafter de olursa o zaman meşruiyet kazanır. Şu anda çatışan bir taraf olarak bir aktör haline geldi. Bize göre olumsuz ve yaptığı kabul edilemez. Ateşkes ikisi arasında olacağı için yok sayılamaz.

(SMO askerlerine vatandaşlık iddiaları) Milletvekillerimizin ve siyasetçilerimizin de gerçek dışı, hayal ürünü iddialara inanıp ya da inanmak isteyip gündeme getirmesi doğru değil.

İDLİB’DE TAM ANLAMIYLA ATEŞKES BOZULDU DİYEMEYİZ

(İdlib’de ateşkes bozuldu mu?) İdlib’de ihlaller var. Ateşkes tam anlamıyla bozuldu diyemeyiz. Önümüzdeki süreçte bu ihlalleri durdurabilirsek ateşkesi tekrar sağladık diyebiliriz. Ama bu saldırılar ve ihlaller artarak devam ederse o zaman ateşkesten bahsetmemiz mümkün değil.” m

Rusya’ya biz TEKLİF ETTİK

(Muhalefetin, ‘Putin söyleyince yapıyorlar’ eleştirisi) Yok öyle bir şey. Söyledikleri doğru değil maalesef. Benim Dışişleri Bakanı olarak ciddiye almam mümkün değil. Bizim söylediğimiz noktaya geldiler diye bir şey yok. Biz başından beri Suriye’de, terörle mücadelede sahada var mıyız varız. İnsani konularda bizimle yarışacak var mı, yok. Herkes herkesle çalışıyor ama herkes Türkiye ile çalışıyor. Herkes, tüm dünya, Mısır bile takdir ediyor ama bizim muhalefete baktığınız zaman hep suçlusu biziz. Biz Rusya’ya Suriye’de olduğu gibi ateşkes konusunda ikili düzeyde bir şey yapalım, yani Rusya’ya biz teklif ettik ateşkesi. Rusya’da hemen memnuniyetle kabul etti. Biz de gerekli çalışmaları sürdürdük. Rusya böyle dedi diye bizim Rusya’nın çizgisine geldiler yaklaşımı doğru değil. Burada gördük ki Rusya da gerçekten ateşkesi istiyor. Birlikte yaptık bunu.”