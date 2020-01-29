Hafter’e tepki: Kaddafi’ye de ihanet etmişti

HEDEF 1 MİLYAR DOLAR

“2018 hedeflerimizin birçoğunu başarıyla hayata geçirdik. 400 milyon dolarlık hedefe aynı yıl içinde ulaştık. Bugünkü hedefimiz ülkelerimiz arasında 1 milyar dolardır. İşadamlarımız Senegal’e daha hızlı hizmet için hazırdır. Biz Afrika halklarını kader ortaklarımız olarak görüyoruz. Türk firmalarının adımları ile ciddi bağlar kurulacak. Savunma Sanayii’nde de Senegal’i hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız.

TRUMP’LA GÖRÜŞME

Sayın Trump ile dün akşam yaptığımız görüşme aslında Trump’ın bizlere bir nezaket telefonuydu. Bu da Elazığ ve Malatya’daki deprem, 41 vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. 1600 civarında yaralının olduğu bir depremdi. Enkazların altından çok sayıda vatandaşımızın kurtarılması da bizler için ayrı bir mutluluk vesilesi. Gerek köy ve mahallelerde, gerek merkezlerde inşaatların planlanması bakanlığımız tarafından yapıldı. Kış mevsimine girmemiz nedeniyle vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanıyor. Sayın Trump’ın bu noktada araması bir nezaketti. Biz de kendilerine teşekkür ettik. Herhangi bir sıkıntımız olursa haberleşiriz dedik. Libya’yı, İdlib’i konuştuk. Neler yapabileceğimizi konuşma fırsatını bulduk.

İŞİ ÇÖZMEK GİBİ BİR DERDİ YOK

Libya’da bugünden yarına bu iş çözülür dersek yanlış olur. Dün yapılması gerekli olan toplantılarda yine Hafter geleceğini söylediği Tunus’a gelmedi. Moskova’dan da kaçtı. Berlin’de otel odasında saklandı. Hafter’in işi çözmek gibi bir derdi yok. Tam aksine Wagner diye bir güç var arkasında. Bunlar lejyonerler. Abu Dabi yönetiminin parasını sağladığı lejyonerler. Bunlar Hafter’i ayakta tutuyor, kendisi de lejyoner. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun tanıdığı Serrac var bir de. Bunların karşılıklı olarak devam eden mücadelenin siyasi alana dönüşmesi, siyasi alanda da Libya halkının kendi kaderini belirlemesinin doğru olacağına inanıyoruz.

HAFTER BİR LEJYONER

Her şeyden önce Hafter bir lejyonerdir. Maaşlı bir askerdir. Bu kişi, Kaddafi döneminde Kaddafi’ye de ihanet etmiş, Kaddafi’nin yanından kaçıp ABD’ye sığınmıştır. Yıllarca ABD’de yaşamış birisidir. Şimdi de burada Abu Dabi yönetiminin vermiş olduğu parasal kaynakla bütün silah, araç, gereç, her şeyi Abdu Dabi yönetimi ve Mısır sağlamaktadır. Serrac BMGK’nın tanıdığı bir lider, bir siyasetçi konumundadır. BMGK’nın tanıdığı bir liderle, dünyada uluslararası camiada kimsenin tanımadığı bir kişiyi yan yana koyabilir miyiz? Mümkün değil. Hafter denilen kişiye de bu noktada konumunu belirleyip oturtmak lazım. Onun resmi ne Libya’da ne uluslararası camiada hiçbir kimliği ve kişiliği yoktur.” m AA

İDLİB’DE TEDBİR ALIYORUZ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan İdlib’deki gelişmelerle ilgili de şunları söyledi: “İdlib’de de sınırlarımıza doğru bir hareketlenme söz konusu. Tedbirimizi alıyoruz. Kış orada çok daha şiddetli. Oradaki kardeşlerimizi çadırlara değil de briket barınma yerleri yapalım dedik. Onlar süratle yapılıyor. Süreci orada da hassasiyetle takip ediyoruz. Temennimiz İdlib’in barışla sona erdirilmesi.”