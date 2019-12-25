Hafter nedir ve kimdir? Hafter güçleri ne demek?

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, dört yıldır başkent Trablus başta olmak üzere ülkenin tamamında kontrolü sağlama amacı güdüyor.

Ülkenin batısında vurucu güce sahip Misrata Tugayları başta olmak üzere Hafter'e karşı mücadele eden birçok büyük silahlı gücün etkili olduğu biliniyor. Söz konusu gruplar arasında Zintan Tugayları ile Trablus Devrimci Güçleri, Nevasi Güçleri, Caydırıcı Güç ve Ebu Selim Güçlerini çatısı altında toplayan Trablus Tugaylarını saymak mümkün.

AA muhabirine açıklama yapan Libya ordusundan eski Tuğgeneral Abdullah el-Ahdar, "Hafter yıllardır Trablus savaşı için hazırlanıyordu. Bu sırada da birçok askeri grubu savaşa hazırladı ve yetiştirdi." dedi.

Ahdar, "Hafter, Libya'nın doğusunda bünyelerinde en az 800 askerin bulunduğu 9'dan fazla askeri grup yetiştirdi. Yani Hafter 7 bin 200'den fazla savaşçının bulunduğu yeni bir askeri ekibe sahip ve bu savaşa girmek için yeterli bir sayı." diye konuştu.