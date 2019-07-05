Haftaya geliyor
CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alımına ilişkin, “Söylenen şeylerin gerçekleştiğini göreceksiniz. Heyetlerin gelip gitmesi, bunlar devletlerin ilgili kuruluşları arasında yürüyen işlerdir. Tarihi şimdi ben söylemeyeyim ama temmuzun ikinci haftası geldiğinde göreceksiniz” dedi.
TAŞINABİLİR ENERJİ ÖNEMLİ
İsmail Demir, Türkiye’nin ilk teknoloji odaklı düşünce merkezi STM ThinkTech tarafından düzenlenen ‘Enerji Güvenliği: Fırsatlar ve Tehditler’ paneline katıldı. Başkan Demir yaptığı konuşmada, enerji hatlarının korunmasına yönelik kapsamlı çalışmalar yaptıklarını söyledi. Harekât ortamında geniş şekilde enerjiye ihtiyaç duyulduğunu ve bu alanda önemli bir teknoloji yarışı olduğunu anlatan Demir, “Ülkenizi ve enerjinizi korumak istiyorsanız, kuvvetlerinizin sahada etkin olması ve bunu yaparken kullandıkları enerjinin taşınabilir, depolanabilir ve pratik olması gerekiyor” ifadesini kullandı.
Demir, Rusya’dan S-400 alımına ilişkin bir soru üzerine, söylenenlerin gerçekleştiğinin görüleceğini kaydetti. S-400’ün konuşlandırılacağı yere ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri’nce değerlendirme yapılacağını ifade eden Demir, şunları söyledi:
YAPTIRIMLARA KARŞI TEDBİRİMİZİ ALIYORUZ
“Biz şimdi S-400 alıp da Doğu Akdeniz’deki denklemi değiştireceğiz diye bir planlama yok. Ama Türkiye ürünü gerektiği zaman gerektiği yerde kullanmak üzere harekete geçirebilir. Bu da hareket planlayıcılarının vereceği bir karardır. Yaptırımlara gelince... Bu yaptırımlar az çok biliniyor. Biz onlara karşı tedbirlerimizi alıyoruz. Yaptırımlar belirli bir süre belirli zorluklarla karşılaşmamıza yol açabilir ancak bunun nihai sonucu savunma sanayimizin daha güçlenmesi, bilenmesi ve geleceğe daha sağlam adımlarla yürümesi anlamına gelecektir. Bu bizi caydırmayacak daha da güçlendirecektir.”
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