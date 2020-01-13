Haftasonu nasıl yazılır? Hafta sonu TDK’ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır?

Farklı amaçlar doğrultusunda kullanılan kelimenin doğru yazılışını örneklerle beraber anlamak daha uygun olabilir. Doğru bilinmediği için karıştırılan hafta sonu kelimesinin yazılışını öğrenerek değişik yerlerde kullanabilirsiniz.

Hafta Sonu Nasıl Yazılır?

Pek çok insan haftasonu mu yoksa hafta sonu mu diye merak ederek bu konu hakkında araştırma yapıyor. TDK’ya göre eğer bitişik yazılırsa her iki kelime anlamını yitirerek başka bir anlam kazanıyor. Eğer bitişik yazıldığı takdirde kelimelerin anlamları cümle içerisinde değişkenlik göstermiyorsa ayrı yazılır.



Hafta Sonu TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

TDK’ya göre bu kelimelerin doğru yazılışı, ‘’Hafta Sonu’ olarak öne çıkıyor. Cümle içerisinde bu şekilde yazılması gereken kelime, böylece anlamı yitirmeden cümle içerisinde gerekli belirtiyi sağlamaktadır. Bu konuda ele alınacak belli başlı bazı cümleler ile beraber kelimenin anlamını daha iyi öğrenmek mümkün.

‘’Bu hafta sonu sinemaya gitmek istiyoruz’’

‘’Genelde hafta sonları spor yapmayı severiz’’

Kelime anlamı olarak bu şekilde ayrık biçimde cümlede geçmelidir. Böylece Cumartesi ve Pazar ne yapılmak istendiği anlatılabilir. TDK’ya göre ise bu iki kelimenin bitişik yazılması genel anlamda yanlıştır. İnternet üzerinden araştırma yapmaya gerek olmadan, haftasonu nasıl yazılır sorusuna hitaben, cümle içerisinde ayrık yazarak farklı yerlerde kullanabilirsiniz.