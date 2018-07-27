Haftasonu hava nasıl olacak?
Haftasonu hava nasıl olacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Haftasonu tatillerini gezerek değerlendirmek isteyen vatandaşlar bir aksilik yaşamamak adına meteorolojiden gelen uyarılara dikkat ediyor. Peki, haftasonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in batısı, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Hatay kıyıları, Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Kütahya, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimleri, Bursa ve Bilecik'in güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Kütahya, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimleri, Bursa ve Bilecik'in güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın iç kesimleri ile Bursa ve Bilecik'in güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
BURSA °C, 31°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
EDIRNE °C, 31°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
ISTANBUL °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELI °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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