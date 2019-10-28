Haftanın On Numara çekilişi tamamlandı... 28 Ekim Milli Piyango On Numara sonuç sorgulama
Haftanın ilk günü düzenlenen On Numara'nın 28 Ekim tarihli 899. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşti. MPİ'nin İstanbul'daki Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde yapılan canlı çekilişin ardından On Numara çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Peki, On Numara çekiliş sonucunda bu hafta hangi şanslı numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, On Numara çekiliş sonuçları.
MPİ tarafında pazartesi günü düzenlenen On Numara oyununun bu haftaki çekilişleri noter huzurunda yapılan kuranın ardından tamamlandı. 899'uncu hafta heyecanının yaşandığı On Numara'da saat 21:15'te yapılan canlı çekiliş sonrası zengin olma hayali kuran vatandaşların yüzü güldü. Peki, On Numara'da büyük ikramiye hangi numaralara çıktı? İşte, MPİ 28 Ekim On Numara sonuç sorgulama ekranı.
28 EKİM ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi tarafından On Numara'nın 899. hafta çekilişleri noter huzurunda gerçekleşti. On Numara oyununda bu hafta ikramiye kazandıran şanslı numaralar şunlar oldu;
1-8-13-22-30-32-38-41-42-46-48-49-52-59-60-67-72-74-75-76-77-78
ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI
ON NUMARA OYUNU NASIL OYNANIR?
İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.
On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.
İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.
On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.
On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.
On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.
On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.
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