Haftanın On Numara çekiliş sonuçları belli oldu - 908'inci hafta On Numara ikramiye sorgulama (30 Aralık 2019)

Türkiye'nin birçok ilinde vatandaşların yoğun rağbet gösterdiği Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) en çok ilgi gören şans oyunlarından olan On Numara'nın pazartesi günkü çekilişleri MPİ canlı çekiliş ekranından takip edildi. Saat 21.15'te yapılan çekilişin ardından On Numara'da on şanslı numarayı bilen vatandaşlar ikramiyelerine kavuştu. İşte, heyecanla beklenen On Numara 908'inci hafta çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazandıran şanslı numaralar...

MPİ'nin Genel Müdürlük binasında noter huzurunda yapılan canlı çekiliş sonrası On Numara sonuçları kamuoyuna duyuruldu. 30 Aralık Pazartesi On Numara sonuçlarında şanslı numaralar şunlar oldu;

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

En çok ilgi gören şans oyunlarından olan On Numara'nın çekiliş sonuçları MPİ'nin internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Ayrıca MPİ'nin internet sitesinden zaman zaman yaşanan yoğunluktan dolayı On Numara kupon sonuçlarınızı Hurriyet.com.tr'nin şans oyunları sorgulama ekranından da öğrenebilirsiniz.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA

On Numara'nın son çekilişinde ne olmuştu?

On Numara oyununun 907. hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 555 bin 427 lira 25 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 130 kişi 2 bin 848 lira 75'er kuruş, 8 bilen 2 bin 92 kişi 177 lira 10'ar kuruş, 7 bilen 21 bin 230 kişi 24 lira 70'er kuruş, 6 bilen 125 bin 989 kişi 4 lira 45'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 227 bin 221 kişi 3 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinden yatırıldığı belirlendi.