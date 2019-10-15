Haftanın On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ On Numara sonuç sorgulama ekranı
On Numara oyununun 897. hafta çekilişi dün akşam yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce (MPİ) düzenlenen On Numara oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu. Çekilişin ardından MPİ'nin sonuç sorgulama ekranı yoğun şekilde araştırıldı. İşte, haftanın On Numara çekiliş sonuçları...
On Numara'nın 897. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 268 bin 526 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Eskişehir'in Odunpazarı ve İstanbul'un Pendik ilçelerinden yatırıldığı belirlendi. İşte, MPİ On Numara sonuç sorgulama ekranı...
On Numara'nın 14 Ekim Pazartesi akşamı yapılan çekilişinde kazandıran numaralar; 8,14,16, 23, 25, 26, 27, 29, 39, 40, 41, 46, 52, 59, 60, 61, 63, 64, 67, 71, 73 ve 76 olarak belirlendi.
897. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 268 bin 526 lira 15'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 96 kişi 3 bin 730 lira 25'er kuruş, 8 bilen 1829 kişi 196 lira 10'ar kuruş, 7 bilen 18 bin 692 kişi 27 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 115 bin 236 kişi 4 lira 65'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 217 bin 627 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.
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