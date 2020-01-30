Haftanın ilk Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sorgulama ekranı (4 milyon TL 1 kişiye çıktı)

Sayısal Loto sonuçları 29 Ocak Çarşamba akşamı yapılan kuranın ardından Milli Piyango İdaresi tarafından ilan edildi. Sayısal Loto kuponlarını günler öncesinden hazırlayan vatandaşlar, Sayısal Loto sonuçlarına göre şanslı numaraların hangileri olduğunu merak ediyor. 1292. hafta Sayısal Loto sonuçlarını MPİ internet sitesi üzerinden erişime açarak kamuoyuna duyurdu. Peki, Sayısal Loto'da büyük ikramiye hangi numaralara çıktı? İşte, 1292'nci hafta heyecanının yaşandığı Sayısal Loto kupon sonuçları sorgulama sayfası ve haftanın ikramiye kazandıran şanslı numaraları...

Sayısal Loto oyununun 1292'nci çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 4 milyon 535 bin 738 liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 107 kişi 5 bin 290'ar lira, 4 bilen 5 bin 244 kişi 81'er lira ve 3 bilen 92 bin 889 kişi de 12,15'er lira ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Ankara'nın Altındağ ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

Sayısal Loto'nun 1292. hafta çekiliş sonuçları bu hafta kuponlarını oynayan vatandaşlar tarafından çekilişin hemen sonrası sorgulanıyor. Canlı Sayısal Loto çekilişinin ardından, MPİ ikramiye kazanan numaraları duyurdu. 29 Ocak Sayısal Loto çekilişinde şu numaralar çıktı;

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Sayısal Loto'nun son çekilişinde ne olmuştu?

Sayısal Loto oyununun 1291'inci çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 120 bin 997 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 123 kişi 6 bin 368'er lira, 4 bilen 7 bin 63 kişi 83'er lira ve 3 bilen 134 bin 113 kişi de 11 lira ikramiye kazandı.

Sayısal Loto ikramiyeleri ne zamana kadar alınır?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.