Haftanın ilk Sayısal Loto çekilişi yapıldı! 14 Ağustos MPİ Sayısal Loto sonuçları
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nce (MPİ) düzenlenen Sayısal Loto oyununun, bin 244'üncü hafta çekilişi noter huzurunda yapıldı. Sayısal Loto'da büyük ikramiye geçtiğimiz hafta 5. kez devretmişti. Çekiliş sonucu, MPİ'nin bu haftaki ilk Sayısal Loto çekilişi sonucu kazanan numaralar belli oldu. Peki, Sayısal Loto'da kazanan şanslı numaralar hangileri oldu?
Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği Sayısal Loto'da, haftanın ilk çekilişi tamamlandı. Sayısal Loto'nun bin 244'üncü hafta çekilişi sonrası kazanan talihli numaralar açıklandı. İşte, 14 Ağustos 2019 tarihli bin 244'üncü Sayısal Loto çekilişinin sonuçları...
14 AĞUSTOS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ
Vatandaşların en fazla ilgi gösterdiği şans oyunlarından olan ve her hafta çarşamba ile cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da bu haftanın ilk çekilişi tamamlandı. İşte, Sayısal Loto'da bin 244'üncü haftanın sonuçları...
21:15'te başlayan çekiliş sonucu kazanan numaralar şunlar oldu; 1 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38
GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?
Sayısal Loto oyununun 1243'üncü hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 8 milyon 864 bin 903 lira 16 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 121 kişi 7 bin 746 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 196 kişi 98 lira 30'ar kuruş ve 3 bilen 144 bin 365 kişi ise 12 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.
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