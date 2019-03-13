Milli Piyango Sayısal Loto sonuç sorgulama sayfası | Haftanın ilk Sayısal Loto çekilişi tamamlandı
En çok tercih edilen şans oyunlarından Sayısal Loto'da bin 200'üncü hafta çekilişi sona erdi. 21:45'te başlayan çekilişin sonunda, bu haftanın talihli numaraları belli oldu. Çekilişin tamamlanmasının ardından şans oyunu tutkunları, kendi kuponlarının durumunu sorgulamaya başladı. Peki, Sayısal Loto'da haftanın kazanan şanslı numaraları hangileri oldu?
Geçtiğimiz hafta 6 bilen bir kişiye 13 milyon liradan fazla ikramiye veren Sayısal Loto'da bu haftanın ilk çekilişi tamamlandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (MPİ) Ankara'daki merkezinde noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası, kazanan şanslı numaralar belirlendi. İşte, Milli Piyango Sayısal Loto sonuç sorgulama sayfası...
13 MART 2019 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ
Sayısal Loto oyununun 13 Mart 2019 Çarşamba akşamı düzenlenen bin 200'üncü hafta çekilişi tamamlandı. MPİ'nin Ankara Balgat'taki binasında düzenlenen çekilişin ardından, MPİ sonuç sorgulama sayfası vatandaşlarca araştırılmaya başladı.
Bu haftaki çekilişte kazanan numaralar şunlar oldu: 14 - 23 - 32 - 36 - 38 - 43
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SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?
Sayısal Loto oyununun 1199'uncu hafta çekilişinde 6 bilen bir kişi 13 milyon 200 bin 171 lira 30 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 172 kişi 5 bin 178 lira 70'er kuruş, 4 bilen 8 bin 312 kişi 80 lira 65'er kuruş ve 3 bilen 158 bin 191 kişi 11 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte, 6 bilen ve 13 milyon 200 bin 171 lira 30 kuruş kazanan kişi Kocaeli Gebze ilçesinden çıktı.
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