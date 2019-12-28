Haftanın ikinci Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu - MPİ bin 283. hafta Sayısal Loto ikramiye sorgulama linki (28 Aralık 2019)

Türkiye'nin birçok ilinde şans oyunu müdavimlerinin ilgiyle oynadığı Sayısal Loto'nun cumartesi günkü çekilşleri MPİ canlı çekiliş ekranından takip edildi. Saat 21.15'te yapılan çekilişin ardından Sayısal Loto'da 6 bilen şanslı numara belli oldu. Öte yandan, 5 bilen ve 4 bilen vatandaşlar da ikramiyelerine kavuştu. İşte, heyecanla beklenen 1283'üncü hafta 28 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve ikramiye kazandıran şanslı numaralar....

MPİ'nin İstanbul Beyoğlu'ndan bulunan merkezinde noter huzurunda yapılan canlı çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları kamuoyuna duyuruldu. 28 Aralık Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında şanslı numaralar şunlar oldu;

7-12-15-17-19-48

SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

En çok ilgi gören şans oyunları arasında yer alan Sayısal Loto'nun çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden sorgulanıyor. MPİ'nin internet sitesinden zaman zaman yaşanan yoğunluktan dolayı Sayısal Loto kupon sonuçlarınızı Hurriyet.com.tr'nin şans oyunları sorgulama ekranından da öğrenebilirsiniz.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA

MPİ ÜZERİNDEN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto'nun son çekilişinde ne olmuştu?

Sayısal Loto'nun 1282. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 136 TL önümüzdeki haftaya devretti.

Bin 282'nci hafta Sayısal Loto çekilişinde şu numaralar çıkmıştı; 3, 15, 39, 40, 43, 46