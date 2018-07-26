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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Gündem
AA
26.07.2018 - 17:09, Son Güncelleme:

Haftalardır Beykoz'da bekliyorlardı... Karar verildi

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Beykoz'daki bir arazide sağlıksız koşullar altında bekletilen 220 at, İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kararıyla, kamyonlarla şehir dışına götürülecek.

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  • Beykozdaki atlar tahliye edilecek
  • Beykozdaki atlar tahliye edilecek
  • Beykozdaki atlar tahliye edilecek
  • Beykozdaki atlar tahliye edilecek
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Büyükada'daki faytonlarda kullanılmak üzere Anadolu'nun farklı illerinden getirilen ve iki aydır Beykoz'daki bir arazide sağlıksız koşullar altında bekletilen 220 at için İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tahliye kararı aldı.

Aynı zamanda karantina bölgesi ilan edilen araziye, Müdürlük tarafından tahsis edilen kamyonlar getirildi.

Atların tahliye işlemleri için Beykoz İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, zabıta ve polis ekipleri ile veteriner de hazır bulunuyor.
Arazide iki aydır sağlıksız koşullar altında bekletilen ve günden güne zayıfladıkları gözlenen atların, kamyonlara yüklenmesi için ekiplerce hazırlık yapılıyor.

Atların kamyonlara kolaylıkla binebilmesi için kumdan rampa oluşturuldu. Atlarının tahliye edilmesini istemeyen at sahiplerinin ise bekleyişi sürüyor.

Kişi başına 9 bin TL para cezası

İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beykoz'daki arazide bekletilen atları tahliye edeceklerini, karantina olduğu için adaya girişlerinin de yasak olduğunu söyledi.

Atların tahliyesi için araç ayarladıklarını, at sahiplerinin istediği yerlere naklin gerçekleştirileceğini aktaran Karaca, "Atların tamamının ruam testleri yapıldı. Tamamı negatif çıktı. Atların herhangi bir sağlık sorunu yok. Kaçak gelmişlerdi. Hiçbirinin belgesi yok. Belgeleri tamamlandı. Kan testleri yapıldı, çipleri takıldı, kimliklendirildi. Bu işlemlerden sonra çıkışlarına izin verildi." dedi.

Karaca, karantinalı bölgeye kaçak hayvan getirmenin cezasının bulunduğunu ve bununla ilgili gerekli tebligatı dün bizzat ilettiklerini, atlarla ilgili kişi başına 9 bin TL para cezası kesildiğini aktardı.

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