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    Haftada bir otomobille geliyorlar... Vatandaşlar polisi aradı

    İHA
    27.05.2018 - 13:56 | Son Güncelleme:

    Sarıkamış'a her hafta otomobilleriyle gelen bir grup Suriyeli, otomobillerini park ettikten sonra dileniyor, işleri bitince de otomobillerine binerek ilçeden ayrılıyor.

    Sarıkamış’ı mesken tutan 8 kişilik Suriyeli aile otomobilleriyle hafta da bir kere ilçeye gelerek dileniyor. Çoğunluğu çocuktan oluşan dilenciler, topladıkları parayı otomobilde bekleyen ailenin reisine verip, tekrar tekrar Sarıkamış cadde ve sokaklarını gezerek dilencilik yapıyor.

    Ramazan ayında duygu sömürüsü yaparak dilenen Suriyeli aile zaman zaman da ilçe halkının tepkisine maruz kalıyor. Ailenin otomobille geldiğini gören vatandaş, önce dilenen aileye tepki gösterdi. Ardından da polisi aradı.

    Olay yerine gelen polis dilencilik yapan ailenin reisini otomobilin içerisinde yakaladı. Diğer aile fertlerini caddeden toplayan polis aileyi Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirdi. Burada haklarında işlem yapılan Suriyeli otomobilli dilenciler, ilçeden gönderildi.

    Haftada bir otomobille geliyorlar... Vatandaşlar polisi aradı

    Etiketler: Erzurum , dilenci , gündem
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