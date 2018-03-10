Hafta sonunu iyi değerlendirin! Önümüzdeki hafta sağanak geri geliyor…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güney Ege ve Batı Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Alınan son tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, kuzeybatı kesimlerde güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor.

Çarşamba gününden itibaren ise gök gürültülü sağanak yağışın yurt genelinde etkili olması bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 14

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 13

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 17

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu 20

Adana: Parçalı ve az bulutlu 22

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu 21

Samsun: Parçalı bulutlu 13

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 4

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 16

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR



