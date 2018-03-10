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    Hafta sonunu iyi değerlendirin! Önümüzdeki hafta sağanak geri geliyor…

    Hürriyet Haber
    10.03.2018 - 10:27 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji’den yapılan son dakika değerlendirmesine göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor, hafta sonu hava az bulutlu ve güneşli olacak. Önümüzdeki hafta ise salı gününden itibaren ise sağanak yağışlı hava geri dönüyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güney Ege ve Batı Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    Alınan son tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, kuzeybatı kesimlerde güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor.

    Çarşamba gününden itibaren ise gök gürültülü sağanak yağışın yurt genelinde etkili olması bekleniyor.

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

    Ankara: Parçalı bulutlu 14

    İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 13

    Bursa: Parçalı ve az bulutlu 17

    İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu 20

    Adana: Parçalı ve az bulutlu 22

    Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu 21

    Samsun: Parçalı bulutlu 13

    Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11

    Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 4

    Diyarbakır: Parçalı bulutlu 16

     

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