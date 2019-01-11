Hafta sonu hava nasıl olacak? Son dakika hava durumu tahminleri
Hafta sonunun gelmesiyle birlikte hafta boyunca soğuk ve yağışlı havanın hakim olduğu illerde yaşayan vatandaşlar, hava durumu araştırması yapmaya başladı. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana gibi büyük şehirlerde ikamet eden vatandaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı son dakika hava durumu tahminlerini sorguluyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirme ve tahminlere göre 12 Ocak Cumartesi günü İstanbul ve Kocaeli başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde yağışlı havanın etkin olacağı görülüyor. 13 Ocak Pazar günü ise yağmurun bölgeyi terk edeceği söyleniyor. İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı son dakika hava durumu tahminleri...
HAFTA SONU HAVA DURUMU
İSTANBUL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN
ANKARA HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN
İZMİR HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN
Yorumları Göster
Yorumları Gizle