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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.09.2019 - 19:54, Son Güncelleme:

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 28 29 Eylül için uyarı

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Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 28 29 Eylül için uyarı

Son bir haftadır yurt genelinde etkili olan sağanak yağışların ardından, hafta sonuna yönelik hava durumu tahminleri merak edilmeye başlandı. Sıcaklık değerleri ve yağış olasılıklarıyla ilgili araştırmalar sürerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28-29 Eylül hava durumu tahminlerini internet sitesinden paylaştı. Açıklamaya göre, Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yağış bekleniyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte, Türkiye geneli hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Tokat çevreleri ile Van’ın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun, Trabzon ve Artvin’in iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin’in kıyı ilçelerinde yerel olmak üzere çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100kg/m2) olması beklenmektedir. Rüzgarın Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. İşte, 28 29 Eylül hafta sonu hava durumu raporu.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, zamanla batı kesimlerde kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Giresun, Trabzon ve Artvin’in iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin’in kıyı ilçelerinde yerel olmak üzere çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100kg/m2) olması beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, küçük çaplı dolu yağışı, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Hafta sonu hava nasıl olacak Meteorolojiden 28 29 Eylül için uyarı

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden oluşabilecek (ulaşımda aksamalar, vb) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 13°C, 28°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 17°C, 25°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 12°C, 26°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 25°C
Az bulutlu

DENİZLİ 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 19°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 17°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 33°C
Az bulutlu

ANTALYA 21°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 19°C, 31°C
Az bulutlu

MERSİN 23°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

Hafta sonu hava nasıl olacak Meteorolojiden 28 29 Eylül için uyarı

İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 12°C, 24°C
Parçalı bulutlu

ÇANKIRI 8°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 11°C, 25°C
Parçalı bulutlu

KONYA 13°C, 24°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU 10°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 13°C, 24°C
Parçalı çok bulutlu bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

KASTAMONU 9°C, 22°C
Parçalı çok bulutlu kıyıları aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 16°C, 21°C
Parçalı çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun, Trabzon ve Artvin’in iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin’in kıyı ilçelerinde yerel olmak üzere çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA 14°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 17°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 18°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeyi ve Van’ın kuzey kesimlerinin çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı

KARS 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı

MALATYA 15°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 9°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 14°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

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