Hafta sonu hava nasıl olacak? Kar ve yağmur yağacak mı? 21 22 Aralık hava durumu raporu
Hafta sonu tatili öncesi temiz havanın tadını çıkarmayı planlayan vatandaşlar yaşadıkları illerde hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Özellikle açık havada bulunacak olanlar, yağmur ve kar yağışı bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmeleri doğrultusunda sorguluyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? Kar ve yağmur yağacak mı? İşte, 21 22 Aralık hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İzmir çevreleri ile Aydın ve Balıkesir’in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında güney ve güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
SİS UYARISI: Yurdumuz üzerinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin edildiğinden, görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Balıkesir'in kıyı kesimlerinin yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; batısında güney ve güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 6°C, 14°C
Çok bulutlu
İSTANBUL 11°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 10°C, 17°C
Çok bulutlu
KOCAELİ 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren İzmir çevreleri ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyılarında güney ve güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR -1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
DENİZLİ 4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
İZMİR 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
MUĞLA 0°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA 5°C, 20°C
Az bulutlu
ANTALYA 10°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 4°C, 16°C
Az bulutlu
ISPARTA -1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA -1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
ESKİŞEHİR -2°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
KONYA 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
SİVAS -4°C, 11°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU -2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
DÜZCE 0°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
KASTAMONU 1°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK 9°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA -1°C, 13°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
SAMSUN 9°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
TOKAT -1°C, 13°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
TRABZON 8°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM -8°C, 7°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
KARS -6°C, 11°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
MALATYA -2°C, 9°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
VAN -5°C, 8°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR -1°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 4°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 5°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 7°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
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