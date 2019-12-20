Hafta sonu hava nasıl olacak? Kar ve yağmur yağacak mı? 21 22 Aralık hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İzmir çevreleri ile Aydın ve Balıkesir’in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında güney ve güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

SİS UYARISI: Yurdumuz üzerinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin edildiğinden, görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Balıkesir'in kıyı kesimlerinin yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; batısında güney ve güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 6°C, 14°C

Çok bulutlu

İSTANBUL 11°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 10°C, 17°C

Çok bulutlu

KOCAELİ 7°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren İzmir çevreleri ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyılarında güney ve güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

DENİZLİ 4°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

İZMİR 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA 0°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA 5°C, 20°C

Az bulutlu

ANTALYA 10°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 4°C, 16°C

Az bulutlu

ISPARTA -1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR -2°C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

KONYA 0°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

SİVAS -4°C, 11°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU -2°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

DÜZCE 0°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

KASTAMONU 1°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK 9°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA -1°C, 13°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

SAMSUN 9°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

TOKAT -1°C, 13°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

TRABZON 8°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -8°C, 7°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

KARS -6°C, 11°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

MALATYA -2°C, 9°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

VAN -5°C, 8°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -1°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 4°C, 17°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 5°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 7°C, 17°C

Az bulutlu ve açık