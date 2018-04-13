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    Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den gelen hava tahminleri

    Hürriyet Haber
    13.04.2018 - 18:38 | Son Güncelleme:

    Hafta sonu hava nasıl olacak sorusu güzel havaların gelmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Hafta sonu izin günlerinde güzel bir gün geçirmek isteyen vatandaşlar, yağmura teslim olmak istemiyorlar. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen hava durumu tahminleri.

    Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kayseri, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Çorum, Rize, Bitlis, Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Güney ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, kuzey ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişlik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, güney kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının güney ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, kuzey ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişlik olmayacağı tahmin ediliyor.

    Hafta sonu hava nasıl olacak İşte Meteorolojiden gelen hava tahminleri
    Hafta sonu hava nasıl olacak İşte Meteorolojiden gelen hava tahminleri

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