İstanbulda hafta sonu hava nasıl olacak? İşte MGM'den hasta sonu için hava tahmini

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HaberlerGündem Haberleriİstanbulda hafta sonu hava nasıl olacak? İşte MGM'den hasta sonu için hava tahmini
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02.11.2018 - 18:48, Son Güncelleme:

İstanbulda hafta sonu hava nasıl olacak? İşte MGM'den hasta sonu için hava tahmini

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İstanbulda hafta sonu hava nasıl olacak? İşte MGM'den hasta sonu için hava tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu hava durumuyla ilgili ilk tahminlerini açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık, zamanla İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Peki, hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Hafta sonu hava durumuna yönelik araştırmalar erken saatlerden itibaren başladı. Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan vatandaşlar, ikamet ettikleri ilin hafta sonu hava durumunu inceliyor. 5 günlük hava durumu raporuna göre yurdun büyük bir kısmında güneşli günler devam edecek. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın batısında orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

İstanbul

2 Kasım 2018 Cuma günü çok bulutlu, sıcaklık 20 derece, İstanbul 03 Kasım 2018 Cumartesi günü çok bulutlu, sıcaklık 19 derece, İstanbul 04 Kasım 2018 Pazar günü az bulutlu, sıcaklık 20 derece, İstanbul 05 Kasım 2018 Pazartesi günü çok bulutlu, sıcaklık 19 derece, İstanbul 06 Kasım 2018 Salı günü çok bulutlu, sıcaklık 17 derece.

İzmir

2 Kasım 2018 Cuma günü güneşli, sıcaklık 27 derece, İzmir 03 Kasım 2018 Cumartesi günü güneşli, sıcaklık 25 derece, İzmir 04 Kasım 2018 Pazar günü güneşli, sıcaklık 24 derece, İzmir 05 Kasım 2018 Pazartesi günü güneşli, sıcaklık 23 derece, İzmir 06 Kasım 2018 Salı günü güneşli, sıcaklık 21 derece.

Ankara

2 Kasım 2018 Cuma günü güneşli, sıcaklık 23 derece, Ankara 03 Kasım 2018 Cumartesi günü güneşli, sıcaklık 18 derece, Ankara 04 Kasım 2018 Pazar günü güneşli, sıcaklık 19 derece, Ankara 05 Kasım 2018 Pazartesi günü güneşli, sıcaklık 17 derece, Ankara 06 Kasım 2018 Salı günü güneşli, sıcaklık 17 derece.

Bursa

2 Kasım 2018 Cuma günü güneşli, sıcaklık 22 derece, Bursa 03 Kasım 2018 Cumartesi günü az bulutlu, sıcaklık 20 derece, Bursa 04 Kasım 2018 Pazar günü güneşli, sıcaklık 20 derece, Bursa 05 Kasım 2018 Pazartesi günü güneşli, sıcaklık 18 derece, Bursa 06 Kasım 2018 Salı günü az bulutlu, sıcaklık 17 derece.

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