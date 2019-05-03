Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 4-5 Mayıs hava durumu tahminleri
Bahar aylarının gelmesi ve termometrelerin yükselmesi ile hafta sonu planı yapan vatandaşlar, hava durumu tahminleri ile ilgili bilgi almak için internetten araştırma yapmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, yarın saat 18.00'e kadar ülkenin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklık iç ve barı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? Hangi illere yağmur yağacak? İşte, Meteoroloji'nin verilerine göre, İşte 4-5 Mayıs hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Şanlıurfa, Aksaray, Mersin, Adana ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte, 4 Mayıs Cumartesi - 5 Mayıs Pazar hava durumu tahminleri.
DOĞU VE GÜNEYDOĞU'YA SAĞANAK UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın saat 18.00'e kadar ülkenin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Şanlıurfa, Aksaray, Mersin, Adana ve Kahramanmaraş çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2-4 derece artacağı, doğu kesimlerde 4-6 derece azalacağı öngörülüyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Şanlıurfa, Aksaray, Mersin, Adana ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 9°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE 14°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 12°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 14°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde Adana, Mersin, Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 14°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 12°C, 23°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 5°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Aksaray çevrelerinin kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 7°C, 22°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 7°C, 22°C
Parçalı bulutlu
KONYA 8°C, 21°C
Parçalı bulutlu
SİVAS 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 5°C, 21°C
Parçalı bulutlu
KARABÜK 7°C, 24°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 13°C, 19°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 11°C, 20°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 11°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
BAYBURT 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 3°C, 10°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 4°C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA 10°C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 5°C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ADIYAMAN 13°C, 24°C
Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA 13°C, 26°C
Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de güney ve güneydoğudan, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren doğusu doğu ve kuzeydoğudan, batısı güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yer yer 5 (40 km/sa), Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, doğusu güneybatıdan, akşam saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde batısı doğudan 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, yer yer 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Güney Ege açıkları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan, gece saatlerinde geneli ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde güneyi güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra 6 (50 km/sa), Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeyi güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinde güneyi 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, yer yer 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde Antalya Körfez’de kuzeydoğudan, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra geneli güneybatıdan 3 ila 5 (40 km/sa), akşam saatlerinde batısı 6 (50 km/sa), Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, akşam saatlerinde yer yer 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzeybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 0,75m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
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