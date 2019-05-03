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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
03.05.2019 - 19:31, Son Güncelleme:

Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 4-5 Mayıs hava durumu tahminleri

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Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 4-5 Mayıs hava durumu tahminleri

Bahar aylarının gelmesi ve termometrelerin yükselmesi ile hafta sonu planı yapan vatandaşlar, hava durumu tahminleri ile ilgili bilgi almak için internetten araştırma yapmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, yarın saat 18.00'e kadar ülkenin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklık iç ve barı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? Hangi illere yağmur yağacak? İşte, Meteoroloji'nin verilerine göre, İşte 4-5 Mayıs hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Şanlıurfa, Aksaray, Mersin, Adana ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte, 4 Mayıs Cumartesi - 5 Mayıs Pazar hava durumu tahminleri.

Hafta sonu hava nasıl olacak İşte 4-5 Mayıs hava durumu tahminleri

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'YA SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın saat 18.00'e kadar ülkenin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Şanlıurfa, Aksaray, Mersin, Adana ve Kahramanmaraş çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2-4 derece artacağı, doğu kesimlerde 4-6 derece azalacağı öngörülüyor.  Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Şanlıurfa, Aksaray, Mersin, Adana ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak İşte 4-5 Mayıs hava durumu tahminleri

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 9°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 14°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 12°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 14°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde Adana, Mersin, Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 12°C, 23°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA 5°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Aksaray çevrelerinin kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 7°C, 22°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 22°C
Parçalı bulutlu

KONYA 8°C, 21°C
Parçalı bulutlu

SİVAS 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 5°C, 21°C
Parçalı bulutlu

KARABÜK 7°C, 24°C
Parçalı bulutlu

SİNOP 13°C, 19°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 11°C, 20°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 11°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

BAYBURT 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 3°C, 10°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 4°C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 10°C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 5°C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADIYAMAN 13°C, 24°C
Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 13°C, 26°C
Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de güney ve güneydoğudan, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren doğusu doğu ve kuzeydoğudan, batısı güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yer yer 5 (40 km/sa), Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, doğusu güneybatıdan, akşam saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde batısı doğudan 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, yer yer 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Güney Ege açıkları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan, gece saatlerinde geneli ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde güneyi güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra 6 (50 km/sa), Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeyi güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinde güneyi 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, yer yer 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde Antalya Körfez’de kuzeydoğudan, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra geneli güneybatıdan 3 ila 5 (40 km/sa), akşam saatlerinde batısı 6 (50 km/sa), Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, akşam saatlerinde yer yer 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzeybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 0,75m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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