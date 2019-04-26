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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
26.04.2019 - 22:01, Son Güncelleme:

Hafta sonu hava nasıl olacak? | İşte 27-28 Nisan hava durumu tahminleri

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Hafta sonu hava nasıl olacak? | İşte 27-28 Nisan hava durumu tahminleri

Hafta sonu için plan yapan vatandaşlar yağmur sürpriziyle karşılaşmamak için hafta sonu hava durumu tahminleri ile ilgili bilgi almak için internetten araştırma yapmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda önümüzdeki günlerde yurt genelinde hava sıcaklığının artacağı öngörülüyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji'nin verilerine göre, 27-28 Nisan hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Kırıkkale, Kırşehir, Antalya, Afyon ile Ankara'nın doğusu ve Malatya'nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu ve Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte, Meteoroloji'nin internet sitesinde hava durumu bilgileri ve hafta sonu hava durumuna ilişkin detaylar...

TOZ TAŞINIMI UYARISI

 Yapılan son değerlendirmelere göre; batı bölgelerimizde devam eden Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının, bu gece saatlerine kadar Ege Bölgesi ile Batı Akdeniz'de etkili olmaya devam edeceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden, Ege ile Batı Akdeniz'de yer yer güneybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak | İşte 27-28 Nisan hava durumu tahminleri


MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor..

BURSA 11°C, 25°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE 11°C, 22°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 9°C, 22°C
Parçalı bulutlu, yer yer sisli ve puslu

KIRKLARELİ 9°C, 24°C
Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yer yer sisli ve puslu

Hafta sonu hava nasıl olacak | İşte 27-28 Nisan hava durumu tahminleri

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İÇİN TIKLAYIN

EGE

Parçalı bulutlu, ilk saatlerde Afyon çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 22°C
Parçalı bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı

DENİZLİ 13°C, 27°C
Parçalı bulutlu

İZMİR 14°C, 28°C
Parçalı bulutlu

MANİSA 11°C, 28°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 15°C, 25°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 16°C, 23°C
Parçalı bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 13°C, 24°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA 9°C, 22°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri ile Kırıkkale, Kırşehir çevreleri ve Ankara'nın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 23°C
Parçalı bulutlu, yarın doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 8°C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KONYA 13°C, 21°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 5°C, 17°C
Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU 5°C, 21°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE 8°C, 25°C
Parçalı bulutlu, sis ve puslu

SİNOP 11°C, 17°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 17°C
Parçalı bulutlu, sis ve puslu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, İç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz kıyılarının yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT 1°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 9°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 9°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Malatya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 0°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 11°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 5°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 10°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 13°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli, Rüzgâr: Batı Karadeniz’ de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatı, batısında akşam ve gece saatlerinde güneydoğu, yarın kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, yer yer sisli, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de doğu ve kuzeydoğu, yarın öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan, Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatı, yarın öğle saatlerinde güneyi güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, doğusu ile akşam ve gece saatlerinde batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğu, doğusu gece saatleri ile yarın sabah saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4 (), Doğu Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), gece saatlerinden itibaren 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, doğusu 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.

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