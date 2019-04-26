Hafta sonu hava nasıl olacak? | İşte 27-28 Nisan hava durumu tahminleri
Hafta sonu için plan yapan vatandaşlar yağmur sürpriziyle karşılaşmamak için hafta sonu hava durumu tahminleri ile ilgili bilgi almak için internetten araştırma yapmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda önümüzdeki günlerde yurt genelinde hava sıcaklığının artacağı öngörülüyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji'nin verilerine göre, 27-28 Nisan hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Kırıkkale, Kırşehir, Antalya, Afyon ile Ankara'nın doğusu ve Malatya'nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu ve Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte, Meteoroloji'nin internet sitesinde hava durumu bilgileri ve hafta sonu hava durumuna ilişkin detaylar...
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; batı bölgelerimizde devam eden Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının, bu gece saatlerine kadar Ege Bölgesi ile Batı Akdeniz'de etkili olmaya devam edeceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden, Ege ile Batı Akdeniz'de yer yer güneybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor..
BURSA 11°C, 25°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE 11°C, 22°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 9°C, 22°C
Parçalı bulutlu, yer yer sisli ve puslu
KIRKLARELİ 9°C, 24°C
Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yer yer sisli ve puslu
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EGE
Parçalı bulutlu, ilk saatlerde Afyon çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 8°C, 22°C
Parçalı bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı
DENİZLİ 13°C, 27°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 14°C, 28°C
Parçalı bulutlu
MANİSA 11°C, 28°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 15°C, 25°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 16°C, 23°C
Parçalı bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 13°C, 24°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 9°C, 22°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri ile Kırıkkale, Kırşehir çevreleri ve Ankara'nın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 10°C, 23°C
Parçalı bulutlu, yarın doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 8°C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KONYA 13°C, 21°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS 5°C, 17°C
Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU 5°C, 21°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 8°C, 25°C
Parçalı bulutlu, sis ve puslu
SİNOP 11°C, 17°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 8°C, 17°C
Parçalı bulutlu, sis ve puslu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, İç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz kıyılarının yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BAYBURT 1°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 9°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 9°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Malatya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 0°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 11°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR 5°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 10°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 13°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli, Rüzgâr: Batı Karadeniz’ de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatı, batısında akşam ve gece saatlerinde güneydoğu, yarın kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, yer yer sisli, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de doğu ve kuzeydoğu, yarın öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan, Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatı, yarın öğle saatlerinde güneyi güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, doğusu ile akşam ve gece saatlerinde batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğu, doğusu gece saatleri ile yarın sabah saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4 (), Doğu Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), gece saatlerinden itibaren 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, doğusu 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.
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