Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu tahminleri

Meteoroloji'den açıklanan son değerlendirmelere göre hafta sonu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz'in doğusu dışında neredeyse tüm bölgelerde yağmur görülecek. İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yayınlanan son veriler ışığında ocak ayının son hafta sonu tatili öncesi hava durumu tahminleri...

25 OCAK HAVA DURUMU (CUMA)

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı,Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Sivas ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, bu sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de gece saatlerinden itibaren Antalya, Denizli ve Isparta'nın güneyinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de güney yönlerden fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat); Muğla-Antalya arasındaki kıyı şeridinde ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (100 km/saat üzeri) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu 10

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 14

İzmir: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerinden itibaren ile genelinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. 15

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 16

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 15

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 15

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 18

Erzurum: Parçalı çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı 1

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 10

HAFTA SONU HAVA DURUMU











İSTANBUL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN



ANKARA HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN



İZMİR HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN



DİĞER İLLERİN HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN