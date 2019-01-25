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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.01.2019 - 20:57, Son Güncelleme:

Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu tahminleri

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Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu tahminleri

Ocak ayının son hafta sonu tatili öncesi hava durumu araştırmaları hız kazandı. Birkaç gündür yağışlı olan havaların hafta sonu nasıl seyredeceği vatandaşların merak ettiği konu oldu. Bu hususta Meteoroloji Genel Müdürlüğün'den yapılan açıklamalara odaklanan vatandaşlar, 'Hafta sonu hava nasıl olacak?' sorusuna yanıt arıyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den açıklanan son değerlendirmelere göre hafta sonu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz'in doğusu dışında neredeyse tüm bölgelerde yağmur görülecek. İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yayınlanan son veriler ışığında ocak ayının son hafta sonu tatili öncesi hava durumu tahminleri...

25 OCAK HAVA DURUMU (CUMA)

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı,Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Sivas ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, bu sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de gece saatlerinden itibaren Antalya, Denizli ve Isparta'nın güneyinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de güney yönlerden fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat); Muğla-Antalya arasındaki kıyı şeridinde ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (100 km/saat üzeri) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu 10
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 14
İzmir: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerinden itibaren ile genelinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. 15
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 16
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 15
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 15
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 18
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 18
Erzurum: Parçalı çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı 1
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 10

HAFTA SONU HAVA DURUMU

Hafta sonu hava nasıl olacak İstanbul Ankara İzmir hava durumu tahminleri


Hafta sonu hava nasıl olacak İstanbul Ankara İzmir hava durumu tahminleri


İSTANBUL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN

ANKARA HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN

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