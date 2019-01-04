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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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04.01.2019 - 13:30, Son Güncelleme:

Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu tahminleri

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Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu tahminleri

2019'un ilk hafta sonu tatili öncesi hava durumu araştırmaları hız kazandı. Yeni yılın ilk günlerinden bu yana soğuk ve yağışlı olan havaların, hafta sonu nasıl seyredeceği vatandaşların merak ettiği konu oldu. Bu hususta Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamalara odaklanan vatandaşlar, 'Hafta sonu hava nasıl olacak?' sorusuna yanıt arıyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den açıklanan son değerlendirmelere göre hafta sonu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin bir kısmı hariç yurt genelinde soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yayınlanan son veriler ışığında 2019'un ilk hafta sonu tatili öncesi hava durumu tahminleri...

4 OCAK HAVA DURUMU (CUMA)

Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu hariç yurt genelinde yağış bekleniyor.

Antalya'nın doğu kesimleri, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinde yoğun kar şeklinde görülecek yağışların; Ege, Akdeniz ve Orta Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı; iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise güneyli, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve fırtına, yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 6

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerine kadar Silivri ve Çatalca çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. 5

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 9

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 15

Bursa: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 14

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 17

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2

Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu, kuzey ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu 7

HAFTA SONU HAVA DURUMU

Hafta sonu hava nasıl olacak İstanbul Ankara İzmir hava durumu tahminleri

Hafta sonu hava nasıl olacak İstanbul Ankara İzmir hava durumu tahminleri

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