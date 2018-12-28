Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu tahminleri
2018'in son hafta sonu tatili öncesi hava durumu araştırmaları hız kazandı. Haftaya yağışlı hava ile başlayan vatandaşlar, hafta sonu hava durumunun nasıl seyredeceğini merak ediyor. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak?
Yorucu geçen bir haftanın ardından hafta sonu tatili ile enerji depolamak isteyen vatandaşlar, 29-30 Aralık tarihlerinde havanın nasıl olacağını araştırıyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin güncel hava durumu bilgisi yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte, il il hafta sonu hava durumu tahminleri...
28 ARALIK HAVA DURUMU
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Samsun, Ordu, Tokat, Tunceli ve Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Trakya ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde 2 ila 5 derece azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 1
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 8
İzmir: Az bulutlu 9
Adana: Parçalı bulutlu 14
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 5
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 15
Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 8
Trabzon: Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı 8
Erzurum: Çok bulutlu ve kar yağışlı -3
Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu, kuzey ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
İSTANBUL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN
ANKARA HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN
İZMİR HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN
DİĞER İLLERİN HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN
Yorumları Göster
Yorumları Gizle