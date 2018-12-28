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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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28.12.2018 - 15:26, Son Güncelleme:

Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu tahminleri

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Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu tahminleri

2018'in son hafta sonu tatili öncesi hava durumu araştırmaları hız kazandı. Haftaya yağışlı hava ile başlayan vatandaşlar, hafta sonu hava durumunun nasıl seyredeceğini merak ediyor. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak?

Yorucu geçen bir haftanın ardından hafta sonu tatili ile enerji depolamak isteyen vatandaşlar, 29-30 Aralık tarihlerinde havanın nasıl olacağını araştırıyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin güncel hava durumu bilgisi yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte, il il hafta sonu hava durumu tahminleri...

28 ARALIK HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Samsun, Ordu, Tokat, Tunceli ve Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Trakya ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde 2 ila 5 derece azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 1

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 8

İzmir: Az bulutlu 9

Adana: Parçalı bulutlu 14

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 5

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 15

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 8

Trabzon: Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı 8

Erzurum: Çok bulutlu ve kar yağışlı -3

Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu, kuzey ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Hafta sonu hava nasıl olacak İstanbul Ankara İzmir hava durumu tahminleri

Hafta sonu hava nasıl olacak İstanbul Ankara İzmir hava durumu tahminleri

İSTANBUL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN

ANKARA HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN

İZMİR HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN

DİĞER İLLERİN HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN

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