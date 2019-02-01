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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.02.2019 - 21:42, Son Güncelleme:

Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu

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Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Yorucu bir haftayı geride bırakan vatandaşlar hafta sonu tatiline yönelik planlarını yapmaya başladı. Bir yandan da bulundukları şehirlerdeki hava durumunu merak eden vatandaşlar, bu doğrultuda Meteoroloji'den açıklanan son değerlendirmeleri öğrenmek istiyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak?

Şubat ayının ilk cumartesi ve pazar günü tatili öncesi, hava durumu araştırmaları hız kazandı. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük illerde ikamet eden vatandaşlar, güncel hava durumu verilerinden haberdar olmak istiyor. İşte, Meteoroloji'den alınan bilgiler ışığında 2-3 Şubat hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, 2 Şubat Cumartesi Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki pek çok şehirde yağmur beklenmiyor. Doğu Karadeniz'de yağışlar yağmur şeklinde olurken Doğu Anadolu'da ise kar yağışı görülecek.

HAFTA SONU HAVA DURUMU


Hafta sonu hava nasıl olacak İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Hafta sonu hava nasıl olacak İstanbul Ankara İzmir hava durumu

İSTANBUL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN

ANKARA HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN

İZMİR HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN

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