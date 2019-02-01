Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu
Yorucu bir haftayı geride bırakan vatandaşlar hafta sonu tatiline yönelik planlarını yapmaya başladı. Bir yandan da bulundukları şehirlerdeki hava durumunu merak eden vatandaşlar, bu doğrultuda Meteoroloji'den açıklanan son değerlendirmeleri öğrenmek istiyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak?
Şubat ayının ilk cumartesi ve pazar günü tatili öncesi, hava durumu araştırmaları hız kazandı. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük illerde ikamet eden vatandaşlar, güncel hava durumu verilerinden haberdar olmak istiyor. İşte, Meteoroloji'den alınan bilgiler ışığında 2-3 Şubat hava durumu tahminleri...
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, 2 Şubat Cumartesi Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki pek çok şehirde yağmur beklenmiyor. Doğu Karadeniz'de yağışlar yağmur şeklinde olurken Doğu Anadolu'da ise kar yağışı görülecek.
HAFTA SONU HAVA DURUMU
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