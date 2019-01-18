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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.01.2019 - 14:40, Son Güncelleme:

Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu

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Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Hava sıcaklıkları batı kesimlerde artarken, doğu kesimlerinde düşmeye devam ediyor. Birkaç gündür güneşin yüzünü gösterdiği İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ndeki şehirler ve yurdun diğer bölgelerinde ikamet eden vatandaşlar, hava sıcaklıklarının hafta sonu nasıl olacağını öğrenmek istiyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacak, doğu kesimlerde 4-6 derece azalacak. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerin 19-20 Ocak hava durumu tahminleri...

18 OCAK (CUMA) HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerin yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Muğla çevreleri, Balıkesir'in kıyı kesimleri, İzmir'in güney ve batı çevreleri ve Aydın'ın kıyı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise yurt genelinde güney yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 6

İstanbul: Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu 11

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren güney ve batı kesimleri hafif sağanak yağışlı 13

Adana: Az bulutlu 14

Bursa: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu 13

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 16

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 9

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 8

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -5

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 7

HAFA SONU HAVA DURUMU


Hafta sonu hava nasıl olacak İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Hafta sonu hava nasıl olacak İstanbul Ankara İzmir hava durumu


İSTANBUL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN

ANKARA HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN

İZMİR HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN

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