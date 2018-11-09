Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu
Cuma gününün gelmesiyle birlikte hafa sonu tatillerini en iyi şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar, hava durumu araştırması yapmaya başladı. Hafta sonu havanın yağmurlu mu yoksa açık mı olduğunu merak eden çok sayıda kişi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı güncel verileri öğrenmek istiyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava durumuna yönelik araştırmalar hız kazandı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar bulundukları bölgelerde cumartesi ve pazar günü havanın nasıl olacağını merak ediyor. İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bilgilere göre 10-11 Kasım tarihli hafta sonu hava durumu...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (9 KASIM HAVA DURUMU)
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve sıcaklığın mevsim normalleri ve üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre bugün, yurdun genelinin parçalı bulutlu, kuzey kesimler ile Güney Ege kıyılarının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kıyıları ile Muğla'nın güney kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu 16
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 19
İzmir: Az bulutlu 21
Adana: Parçalı ve az bulutlu 25
Bursa: Parçalı, zamanla çok bulutlu 19
Antalya: Parçalı bulutlu 23
Samsun: Parçalı, zamanla çok bulutlu 18
Trabzon: Parçalı bulutlu 18
Erzurum: Parçalı bulutlu 9
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 19
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
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