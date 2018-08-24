Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu
Ağustos ayının son hafta sonu tatilini fırsat bilip plan yapmak isteyen vatandaşlar, hava durumu araştırmalarına hız verdi. Cumartesi ve pazar günü havanın nasıl olacağını merak eden vatandaşlar, Meteoroloji'den açıklanan hava durumu bilgisini öğrenmek istiyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava durumu verilerini öğrenmek isteyen vatandaşlar güncel hava durumunu sorguluyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hafta sonu hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
İşte, hafta sonu (Cumartesi) bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 36
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 32
İzmir: Az bulutlu ve açık 32
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