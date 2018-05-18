Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Meteoroloji'den hafta sonu için plan yapan vatandaşlara uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden alınan verilere göre, İstanbul'da hava sıcaklıkları bugün 1-3 derece artacak. Hafta sonu ise İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde yağış bekleniyor. İşte, il il hafta sonu hava durumu tahminleri...

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar hava durumu hakkındaki yaptıkları araştırmaları sıklaştırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. bölgede hava parçalı ve az bulutlu olacak. Marmara Bölgesi'nde sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya ile öğleden sonra Kırklareli ile Edirne'nin kuzey, Sakarya'nın güney ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanağın ve gök gürültülü sağanağın hakim olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Parçalı yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya ile öğleden sonra Kırklareli ile Edirne'nin kuzey, Sakarya'nın güney ilçelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Rüzgarın doğu ve güneydoğu (keşişleme), akşam saatlerinde kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre; 18 Mayıs cuma günü Marmara'nın doğusu ve batısında, 19 Mayıs Cumartesi ve 20 Mayıs pazar günü ise bölgenin tamamında yağış bekleniyor. İstanbul'un yanı sıra Ankara'da da yağış bekleniyor.

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