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    Hafta sonu hava nasıl olacak? İl il hava durumu

    Hürriyet Haber
    01.06.2018 - 16:33 | Son Güncelleme:

    Haziran ayının ilk hafta sonu tatili için plan yapmak isteyen on binlerce vatandaş, hava durumu araştırmalarına hız verdi. Cumartesi ve pazar günü havanın nasıl olacağını merak eden vatandaşlar, planlarının aksamasını önlemek için hava durumunun nasıl seyredeceğini sorguluyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul ve Ankara'da hava durumu nasıl?

    Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar hava durumu hakkındaki yaptıkları araştırmaları sıklaştırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava durumu verilerini öğrenmek isteyen vatandaşlar güncel hava durumu hakkında bilgi almak istiyor. İşte, il il hafta sonu hava durumu tahminleri...

    HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

    Hafta sonu hava durumu araştırmaları şimdiden başladı. Hafta sonunu dışarıda değerlendirmek isteyen vatandaşlar, kötü bir sürprizle karşılaşmamak adına hava durumu bilgilerini öğrenmek istiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    Havaların nasıl olacağı merak edilen hafta sonunda ise, cumartesi günü yağışlı hava ülkeyi terk etmeye başlayacak. Batı bölgelerde parçalı, yer yer az bulutlu bir havaya görülecekken doğuda yer yer yağış görülebilecek.

    2 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da 26 derece ve parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, Ankara'da hava sıcaklığı 28 derece olacak. İzmir'de ise sıcaklıkların 33 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

    3 Haziran Pazar günü İstanbul'da 26 derece ve parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin edilirken sıcaklıkların başkent Ankara'da 27 derece civarı olacağı öngörülüyor. İzmir'de ise sıcaklıkların 31 derece olması bekleniyor.

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    Etiketler: Hafta sonu hava nasıl olacak? , hava durumu , gündem
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