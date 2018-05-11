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    Hafta sonu hava nasıl olacak? Hava durumu raporu

    Hürriyet Haber
    11.05.2018 - 16:34 | Son Güncelleme:

    İki günlük hafta sonu tatili öncesinde en çok araştırılan konulardan biri de hava durumu oldu. Cumartesi- pazar günü plan yapan vatandaşlar, kötü bir sürpriz yaşamamak için hava durumu raporunu inceliyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? Hafta boyu devam eden yağmur devam edecek mi?

    Hava durumu raporunda son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, bütün bölgelerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay'ın kuzeyi, Ordu, Elazığ ve Şırnak çevreleri ile gece saatlerinde Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

    İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

    İstanbul 11 Mayıs 2018 Cuma günü hafif yağışlı, sıcaklık 20 derece, İstanbul 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü çok bulutlu, sıcaklık 19 derece, İstanbul 13 Mayıs 2018 Pazar günü çok bulutlu, sıcaklık 19 derece, İstanbul 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü az bulutlu, sıcaklık 20 derece, İstanbul 15 Mayıs 2018 Salı günü çok bulutlu, sıcaklık 22 derece.

    ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

    Ankara 11 Mayıs 2018 Cuma günü hafif yağışlı, sıcaklık 19 derece, Ankara 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü hafif yağışlı, sıcaklık 15 derece, Ankara 13 Mayıs 2018 Pazar günü hafif yağışlı, sıcaklık 16 derece, Ankara 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü güneşli, sıcaklık 21 derece, Ankara 15 Mayıs 2018 Salı günü az bulutlu, sıcaklık 24 derece.

    İZMİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

    İzmir 11 Mayıs 2018 Cuma günü çok bulutlu, sıcaklık 24 derece, İzmir 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü az bulutlu, sıcaklık 24 derece, İzmir 13 Mayıs 2018 Pazar günü güneşli, sıcaklık 24 derece, İzmir 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü az bulutlu, sıcaklık 27 derece, İzmir 15 Mayıs 2018 Salı günü çok bulutlu, sıcaklık 27 derece.

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    Etiketler: Hafta sonu , Hafta sonu hava durumu , gündem
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