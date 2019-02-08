Hafta sonu hava nasıl olacak? 9- 10 Şubat hava durumu raporu
Hafta sonu hava durumu için araştırmalar günler öncesinden başladı. Hafta sonu planlarında kötü bir sürpriz yaşamak isteyen vatandaşlar, ikamet ettikleri bölgenin hava durumunu merak ediyor. Peki, bu hafta sonu hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi sayfasından paylaşılan, 9- 10 Şubat hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Güney ve İç Ege, Akdeniz,İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, İzmir, Çorum, Rize ve Artvin çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
5 günlük hava durumu tahminine göre; yurt genelinde yağışlı hava 9 Şubat Cumartesi günü de devam edecek. 10 Şubat Pazar günü Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi’nde hava sıcaklıkları yükselecek, güneş kendisini gösterecek. İstanbul’da hava sıcaklıkları 4 ila 10, Ankara’da 2 ila 7, İzmir’de 6 ila 13 derece arasında seyredecek.
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