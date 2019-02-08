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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.02.2019 - 15:48, Son Güncelleme:

Hafta sonu hava nasıl olacak? 9- 10 Şubat hava durumu raporu

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Hafta sonu hava nasıl olacak? 9- 10 Şubat hava durumu raporu

Hafta sonu hava durumu için araştırmalar günler öncesinden başladı. Hafta sonu planlarında kötü bir sürpriz yaşamak isteyen vatandaşlar, ikamet ettikleri bölgenin hava durumunu merak ediyor. Peki, bu hafta sonu hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi sayfasından paylaşılan, 9- 10 Şubat hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Güney ve İç Ege, Akdeniz,İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, İzmir, Çorum, Rize ve Artvin çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

5 günlük hava durumu tahminine göre; yurt genelinde yağışlı hava 9 Şubat Cumartesi günü de devam edecek. 10 Şubat Pazar günü Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi’nde hava sıcaklıkları yükselecek, güneş kendisini gösterecek. İstanbul’da hava sıcaklıkları 4 ila 10, Ankara’da 2 ila 7, İzmir’de 6 ila 13 derece arasında seyredecek.

 

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