Hafta sonu hava nasıl olacak? 9-10 Mart hava durumu tahminleri
Hafta sonu tatilinin gelmesiyle birlikte güncel hava durumu tahminleri araştırma konusu oldu. 9 Mart Cumartesi ve 10 Mart Pazar günü havaların nasıl olacağını merak eden vatandaşlar, Meteoroloji'nin yayınladığı son bilgileri öğrenmek istiyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, 9-10 Mart hava durumu tahminleri...
Hava sıcaklıklarının; ülke genelinde hissedilir derecede artacağı, güney kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece, kuzey ve iç bölgelerde ise 5- 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yorumları Göster
Yorumları Gizle