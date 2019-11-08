Hafta sonu hava nasıl olacak? 9 10 Kasım Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri
Yurt genelinde sıcak havalar etkisini göstermeye devam ederken, hafta sonu güzel havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, "Hafta sonu hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Kasım Cumartesi ve 10 Kasım Pazar gününe dair son hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İşte, Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde Marmara bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte, "yarın yağmur yağacak mı?" sorusunun cevabını araştıranlar için 9 10 Kasım tüm illerin son hava durumu raporu.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 14°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli
İSTANBUL 15°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 14°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli
KOCAELİ 14°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 17°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 13°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 18°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 13°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 18°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 6°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 1°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 4°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 6°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 4°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 8°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 3°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 15°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 5°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ÇORUM 2°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN 15°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON 14°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -2°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
KARS -4°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 3°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
VAN -1°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 3°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 8°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 8°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 12°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
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