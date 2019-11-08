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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.11.2019 - 19:03, Son Güncelleme:

Hafta sonu hava nasıl olacak? 9 10 Kasım Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri

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Hafta sonu hava nasıl olacak? 9 10 Kasım Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri

Yurt genelinde sıcak havalar etkisini göstermeye devam ederken, hafta sonu güzel havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, "Hafta sonu hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Kasım Cumartesi ve 10 Kasım Pazar gününe dair son hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İşte, Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde Marmara bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte, "yarın yağmur yağacak mı?" sorusunun cevabını araştıranlar için 9 10 Kasım tüm illerin son hava durumu raporu.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 14°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

İSTANBUL 15°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 14°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

KOCAELİ 14°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

Hafta sonu hava nasıl olacak 9 10 Kasım Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 17°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 18°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 13°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 18°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 1°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 6°C, 21°C
Az bulutlu ve açık

Hafta sonu hava nasıl olacak 9 10 Kasım Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 4°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 8°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 3°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 15°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 5°C, 23°C
Az bulutlu ve açık

ÇORUM 2°C, 21°C
Az bulutlu ve açık

SAMSUN 15°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON 14°C, 21°C
Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -2°C, 16°C
Az bulutlu ve açık

KARS -4°C, 15°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA 3°C, 19°C
Az bulutlu ve açık

VAN -1°C, 15°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 23°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 8°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 8°C, 22°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 12°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

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