Hafta sonu hava nasıl olacak? 7- 8 Eylül hava durumu tahminleri
Hafta sonunun gelmesi ile beraber, vatandaşların hava durumu tahminlere yönelik araştırmaları hız kazandı. Özellikle sıcak havalar devam ederken, hafta sonuna yönelik planları olanlar, hafta sonu yağmur yağıp yağmayacağını sorguluyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte, Meteoroloji'nin verilerine göre, 7-8 Eylül hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Isparta, Burdur, Konya, Karaman, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Osmaniye çevreleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Kahramanmaraş’ın batı, Van’ın kuzeydoğu kesimleri ile Hatay'ın kuzeybatı kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, Türkiye geneli hava durumu tahminleri.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile doğu ve güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 17°C, 29°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 21°C, 28°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 15°C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KOCAELİ 19°C, 27°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Muğla'nın güney ve iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 14°C, 28°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 19°C, 34°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 22°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 18°C, 32°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde güney ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, Isparta, Burdur, Osmaniye çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Kahramanmaraş’ın batı kesimleri ve Hatay'ın kuzeybatı kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 35°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 24°C, 33°C
Parçalı bulutlu
HATAY 15°C, 29°C
Parçalı bulutlu, kuzeybatı kıyıları yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 12°C, 29°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Konya ve Karaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 15°C, 28°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 14°C, 28°C
Parçalı bulutlu
KONYA 18°C, 29°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS 11°C, 26°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 11°C, 25°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 15°C, 26°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 11°C, 26°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 19°C, 24°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 14°C, 28°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 19°C, 26°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT 13°C, 26°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 20°C, 24°C
Parçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır çevreleri ile Van'ın kuzeydoğu kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 9°C, 24°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KARS 8°C, 23°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 12°C, 25°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 21°C, 33°C
Az bulutlu
MARDİN 25°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
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