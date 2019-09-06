Hafta sonu hava nasıl olacak? 7- 8 Eylül hava durumu tahminleri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHafta sonu hava nasıl olacak? 7- 8 Eylül hava durumu tahminleri
GeriGündem Hafta sonu hava nasıl olacak? 7- 8 Eylül hava durumu tahminleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
06.09.2019 - 20:33, Son Güncelleme:

Hafta sonu hava nasıl olacak? 7- 8 Eylül hava durumu tahminleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hafta sonu hava nasıl olacak? 7- 8 Eylül hava durumu tahminleri

Hafta sonunun gelmesi ile beraber, vatandaşların hava durumu tahminlere yönelik araştırmaları hız kazandı. Özellikle sıcak havalar devam ederken, hafta sonuna yönelik planları olanlar, hafta sonu yağmur yağıp yağmayacağını sorguluyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte, Meteoroloji'nin verilerine göre, 7-8 Eylül hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Isparta, Burdur, Konya, Karaman, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Osmaniye çevreleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Kahramanmaraş’ın batı, Van’ın kuzeydoğu kesimleri ile Hatay'ın kuzeybatı kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, Türkiye geneli hava durumu tahminleri.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile doğu ve güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak 7- 8 Eylül hava durumu tahminleri

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 17°C, 29°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 21°C, 28°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 15°C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

KOCAELİ 19°C, 27°C
Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Muğla'nın güney ve iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 14°C, 28°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ 19°C, 34°C
Parçalı bulutlu

İZMİR 22°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 18°C, 32°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde güney ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hafta sonu hava nasıl olacak 7- 8 Eylül hava durumu tahminleri

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, Isparta, Burdur, Osmaniye çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Kahramanmaraş’ın batı kesimleri ve Hatay'ın kuzeybatı kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 35°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA 24°C, 33°C
Parçalı bulutlu

HATAY 15°C, 29°C
Parçalı bulutlu, kuzeybatı kıyıları yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 12°C, 29°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Konya ve Karaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 15°C, 28°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 14°C, 28°C
Parçalı bulutlu

KONYA 18°C, 29°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 11°C, 26°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C, 25°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE 15°C, 26°C
Parçalı bulutlu

SİNOP 11°C, 26°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 24°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 14°C, 28°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 19°C, 26°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT 13°C, 26°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 20°C, 24°C
Parçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır çevreleri ile Van'ın kuzeydoğu kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 9°C, 24°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KARS 8°C, 23°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 12°C, 25°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 33°C
Az bulutlu

MARDİN 25°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Bakan Akar'dan kritik helikopter uçuşu mesajı
Canan Kaftancıoğlu'na 9 yıl 8 ay hapis cezası
Eşini öldürmeye giderken yakalanmıştı, ikinci kez serbest! 'Ölmek istemiyorum'
Aileleri isyan ettiren görüntü! Şehir şehir geziyor, tedavi için kandırıyor...