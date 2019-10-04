Hafta sonu hava nasıl olacak? 5-6 Ekim Meteoroloji hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre hafta sonu öncesi, Türkiye'nin Orta Akdeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Marmara, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneyi için yağmur uyarısı yapılıyor. İşte, 'Hafta sonu hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtı...
Sıcak havanın yerini, hafta sonu serin ve yağışlı havaya bırakacağı öngörülüyor. Cumartesi günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşte, İşte, 5-6 Ekim Meteoroloji hava durumu tahminleri...
MARMARA'DA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Marmara'nın batısında öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
BU BÖLGELERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!
Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde yarın sabah saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde (Konya, Karaman, Aksaray, Niğde ve Nevşehir) kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İÇİN TIKLAYIN
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle