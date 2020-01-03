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Haber Giriş: 03.01.2020 - 19:14,Son Güncelleme:/

Hafta sonu hava nasıl olacak? 4-5 Ocak hava durumu tahminleri

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Hafta sonu hava nasıl olacak? 4-5 Ocak hava durumu tahminleri

Türkiye'nin gelecek hafta Güney Ege üzerinde oluşacak derin alçak basınç merkeziyle yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Şimdi ise hafta sonu hava durumunun nasıl seyredeceği merak ediliyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 5 Ocak Pazar gününden itibaren Güney Ege üzerinde oluşacak derin alçak basınç merkeziyle birlikte yeni bir yağışlı sistem etkili olacak. İşte, 4-5 Ocak hava durumu tahminleri...

Hafta sonu hava nasıl olacak 4-5 Ocak hava durumu tahminleri

Hafta sonu hava nasıl olacak 4-5 Ocak hava durumu tahminleri

GELECEK HAFTA YAĞMUR GELİYOR

Meteorolojiden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 Ocak Pazar günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de başlayacak yağışların, gelecek hafta pazartesi ve salı günleri Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusu dışında ülke genelinde etkili olması bekleniyor.

Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışlık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Gelecek hafta pazartesi ve salı günü beklenen yağışların, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Akdeniz bölgesi ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu, Mersin ve Adana'da şiddetli olması bekleniyor.

Rüzgarın, pazartesi ve salı günü Marmara bölgesi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönünden şiddetli ve yer yer tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Beklenen şiddetli fırtına, kuvvetli ve aşırı yağışlar için hafta sonunda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanacak tahmin ve uyarılar takip edilerek dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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