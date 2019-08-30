Hafta sonu hava nasıl olacak? 31 Ağustos 1 Eylül hava durumu tahminleri
Haftanın son iş gününde, hafta sonuna yönelik planları olan vatandaşların, ilerleyen günlere yönelik hava durumu araştırmaları başladı. Tatili fırsat bilerek yaz mevsiminin son günlerinde güzel havanın tadını çıkaracak olanlar, yaşadıkları bölgelerde özellikle yağmur olasılıklarını merak ediyor. Meteoroloji, internet sitesinde, son hava durumu verileri paylaştı. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 31 Ağustos 1 Eylül hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Adıyaman, Bingöl, Muş çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, il il hava raporu.
Türkiye geneli hava durumu tahminlerine göre yağışların; Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı ilçeleri ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²), bu akşam saatlerinde Elazığ çevreleri ile Tunceli'nin batı kesimlerinde kuvvetli(21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı ilçeleri ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²), bu akşam saatlerinde Elazığ çevreleri ile Tunceli'nin batı kesimlerinde kuvvetli(21-50 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 22°C, 28°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 17°C, 30°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 20°C, 29°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 21°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 21°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 27°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 11°C, 30°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 23°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 17°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Trabzon’un doğu (Araklı, Of, Sürmene, Hayrat, Dernekpazarı) ve Artvin’in kıyı (Arhavi, Kemalpaşa, Hopa, Murgul, Borçka) ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.
AMASYA 15°C, 31°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 19°C, 28°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 16°C, 28°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 22°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde (Araklı, Of, Sürmene, Hayrat, Dernekpazarı) ilçelerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, kuzey ve batısı ile Bingöl, Muş çevreleri ve Van'ın kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Elazığ çevreleri ile Tunceli'nin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 10°C, 25°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 10°C, 25°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 18°C, 32°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 12°C, 23°C
Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 20°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 23°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 23°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 26°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
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