Hafta sonu hava nasıl olacak? 31 Ağustos 1 Eylül hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Adıyaman, Bingöl, Muş çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, il il hava raporu.

Türkiye geneli hava durumu tahminlerine göre yağışların; Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı ilçeleri ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²), bu akşam saatlerinde Elazığ çevreleri ile Tunceli'nin batı kesimlerinde kuvvetli(21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı ilçeleri ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²), bu akşam saatlerinde Elazığ çevreleri ile Tunceli'nin batı kesimlerinde kuvvetli(21-50 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA 18°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 22°C, 28°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 17°C, 30°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 20°C, 29°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 13°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 21°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 23°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 21°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 27°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 18°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 11°C, 30°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 23°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 17°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Trabzon’un doğu (Araklı, Of, Sürmene, Hayrat, Dernekpazarı) ve Artvin’in kıyı (Arhavi, Kemalpaşa, Hopa, Murgul, Borçka) ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

AMASYA 15°C, 31°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 19°C, 28°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 16°C, 28°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 22°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde (Araklı, Of, Sürmene, Hayrat, Dernekpazarı) ilçelerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, kuzey ve batısı ile Bingöl, Muş çevreleri ve Van'ın kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Elazığ çevreleri ile Tunceli'nin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 10°C, 25°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 10°C, 25°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 18°C, 32°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 12°C, 23°C

Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 23°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 23°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 26°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu